Абитуриенты колледжей подали на Госуслугах уже более полумиллиона заявлений

Приёмная кампания в колледжах и техникумах в самом разгаре. Абитуриенты подали на Госуслугах уже 598 тыс. заявлений. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как выбирают колледжи

В этом году на Госуслугах заработал сервис по подбору колледжей и техникумов. Он позволяет не только получить полную справочную информацию, но и сравнить учебные программы, а также оценить свои шансы на поступление на бюджет.

Целевое обучение

На Госуслугах можно оформить заявку на целевое обучение. По нему будущий работодатель оказывает поддержку студенту на протяжении всего времени обучения, а после выпуска гарантированно трудоустраивает. В этом году подано уже 15,4 тыс. заявок, что почти на 20% больше, чем в прошлом году.

Популярные специальности

— Юриспруденция

Юриспруденция — Разработка и управление программным обеспечением

Разработка и управление программным обеспечением — Сестринское дело

Сестринское дело — Лечебное дело

Лечебное дело — Операционная деятельность в логистике

В какие города поступают чаще

Санкт-Петербург — 59,2 тыс. Москва — 33,9 тыс. Московская область — 32,1 тыс. Свердловская область — 26,8 тыс. Тюменская область — 25,3 тыс.

В какие колледжи подали больше всего заявлений

— Колледж РАНХиГС

Колледж РАНХиГС — Академия управления городской средой, градостроительства и печати

Академия управления городской средой, градостроительства и печати — Колледжи РЭУ им. Г.В. Плеханова

Колледжи РЭУ им. Г.В. Плеханова — Колледж Тюменского индустриального университета

Колледж Тюменского индустриального университета — Тюменский колледж производственных и социальных технологий

Подать заявление в колледж на Госуслугах можно с 2021 года. В этом году к сервису подключены более 4 тыс. колледжей и техникумов по всей стране. Выбирать можно из 46 тыс. образовательных программ.