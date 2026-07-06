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Абитуриенты колледжей подали на Госуслугах уже более полумиллиона заявлений

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Абитуриенты колледжей подали на Госуслугах уже более полумиллиона заявлений

Приёмная кампания в колледжах и техникумах в самом разгаре. Абитуриенты подали на Госуслугах уже 598 тыс. заявлений. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как выбирают колледжи

В этом году на Госуслугах заработал сервис по подбору колледжей и техникумов. Он позволяет не только получить полную справочную информацию, но и сравнить учебные программы, а также оценить свои шансы на поступление на бюджет.

Целевое обучение

На Госуслугах можно оформить заявку на целевое обучение. По нему будущий работодатель оказывает поддержку студенту на протяжении всего времени обучения, а после выпуска гарантированно трудоустраивает. В этом году подано уже 15,4 тыс. заявок, что почти на 20% больше, чем в прошлом году.

 

Популярные специальности

  • —  Юриспруденция
  • —  Разработка и управление программным обеспечением
  • —  Сестринское дело
  • —  Лечебное дело
  • —  Операционная деятельность в логистике

В какие города поступают чаще

  1. Санкт-Петербург — 59,2 тыс.
  2. Москва — 33,9 тыс.
  3. Московская область — 32,1 тыс.
  4. Свердловская область — 26,8 тыс.
  5. Тюменская область — 25,3 тыс.

В какие колледжи подали больше всего заявлений

  • —  Колледж РАНХиГС
  • —  Академия управления городской средой, градостроительства и печати
  • —  Колледжи РЭУ им. Г.В. Плеханова
  • —  Колледж Тюменского индустриального университета
  • —  Тюменский колледж производственных и социальных технологий

Подать заявление в колледж на Госуслугах можно с 2021 года. В этом году к сервису подключены более 4 тыс. колледжей и техникумов по всей стране. Выбирать можно из 46 тыс. образовательных программ.

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