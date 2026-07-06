Рекордное за два года количество вспышек произошло на Солнце

По предварительным данным, влияния на Землю эти события не окажут, пишет 450Медиа.

За сутки 5 июля на Солнце произошло рекордное за 2025-2026 годы количество вспышек – 24 выброса категории С (средняя мощность).

При этом крупная группа пятен, которая стала причиной сильных магнитных бурь на нашей планете, планомерно уходит на запад и уже скоро окажется за горизонтом, на обратной стороне звезды, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН:

- Повлиять на Землю с такого расположения они не могут уже почти ни при каких обстоятельствах (оставим пару процентов на чудеса). Как ожидается, уже сегодня потоки рентгеновского излучения от Солнца, которые всю последнюю неделю были повышены в десятки раз, пойдут на спад.

Эти центры повышенной активности вернутся в зону видимости только в 20-х числах июля, но есть большая вероятность, что они "не переживут" эти две недели.