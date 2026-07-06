В Самарской области пенсионеру помогли вернуть 485 тысяч украденных денег

В Самарской области Кинельская межрайонная прокуратура защитила права пожилого мужчины, пострадавшего от телефонного мошенника.
Правоохранители уточнили, что злоумышленник убедил 66-летнего местного жителя перевести накопления на якобы безопасный счет. Пострадавший скинул 485 тыс. рублей.
Позже установили владельца банковского счета, на который ушли деньги. Прокурор подал иск о взыскании с дроппера. Суд требования удовлетворил. Исполнение остается на контроле надзорного ведомства, пишет Самара-МК.