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Туристов в Стамбуле предупредили о схемах мошенничества с транспортными картами

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Туристов в Стамбуле предупредили о схемах мошенничества с транспортными картами

В аэропортах Стамбула и на остановках общественного транспорта мошенники обманывают туристов, предлагая помощь с пополнением транспортных карт. Об этом 6 июля рассказал турецкий эксперт по вопросам безопасности, бывший полицейский начальник Мустафа Бегюрджю.

«Мошенники дежурят на некоторых популярных среди туристов станциях общественного транспорта, в том числе в аэропортах Стамбула, подкарауливая туристов и предлагая помочь им в покупке и пополнении транспортной карты в автомате. За счет махинаций турист после такой помощи замечает, что транспортную карту не пополнили, а деньги уже списаны с карты или переданы наличными мошеннику», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Бегюрджю также посоветовал туристам стараться делать всё самостоятельно и не обращаться за помощью к незнакомцам, особенно в аэропортах и туристических зонах. По его словам, следует проявлять особую бдительность к тем, кто назойливо пристает с предложениями помощи.

Теги: Мошенники

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