В Волжском районе пожилой водитель пострадал в ДТП с участием грузовика

Еще одно дорожно-транспортное происшествие 5 июля произошло 07:35 в Волжском районе. 39-летний водитель, управляя транспортным средством Sitrak, в составе полуприцепом Тонар, двигался по автодороге «Самара - Пугачёв - Энгельс - Волгоград» в направлении пгт. Алексеевка. В пути следования, на 29 км указанной автодороги, двигаясь по полосе, предназначенной для встречного движения, в месте, где это разрешено, нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем Honda, под управлением 71-летнего мужчины. Водитель легкового автомобиля бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу.