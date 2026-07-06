На острове под Самарой может быть спрятан клад с письмами Ленина

Существует версия, что на одном из островов под Самарой может быть спрятан клад с перепиской Владимира Ленина и Глеба Кржижановского. Предполагается, что письма в 1901 или 1902 году спрятал Василий Арцыбушев, рассказали в Самарском областном архиве социально-политической истории.

«Среди документов Куйбышевского партархива отдельное место занимают материалы по поиску «сибирской переписки» между Лениным и Кржижановским», – отметила пресс-слуба учреждения.

По другой версии, письма могут быть спрятаны в одном из домов, в которых жил Ленин в Самаре. Сотрудники архива показали старинные фотографии этих домов, пишет Самара-КП.