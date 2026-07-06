В Самаре водитель врезался в столб и ограждения

5 июля на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек.

Одно из ДТП произошло в 06:00 в Промышленном районе города Самары. 43-летний водитель, управляя транспортным средством Daewoo Nexia, двигался по ул. Стара-Загора, в направлении ул. Воронежская. В пути следования, напротив д. № 147, не выбрал скорость, позволяющую вести контроль за движением и, не справившись с рулевым управлением автомобиля, совершил наезд на бордюрный камень, расположенный справа по ходу движения. После столкновения автомобиль продолжил движение и допустил наезд на световую опору, расположенную справа по ходу своего движения, после чего автомобиль вновь проследовал вперед и допустил наезд на металлические ограждения справа. Водителю автомобиля назначено амбулаторное лечение.