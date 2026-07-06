Подсчитано, какие регионы лидируют по количеству стобалльников на ЕГЭ

Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край стали регионами-лидерами по количеству выпускников, получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ по итогам основного периода сдачи экзамена. Рекордный результат установил Санкт-Петербург, где 100 баллов набрали 914 выпускников, следует из подсчетов ТАСС.

Показатель Санкт-Петербурга стал рекордным, так как в 2025 году в регионе было 536 стобалльных результатов. Вторым регионом по числу получивших на ЕГЭ 100 баллов стала Московская область - такой результат показали 836 школьников. Более 350 выпускников и 400 стобалльных результатов отмечается в Татарстане и Краснодарском крае. Так, в Татарстане 459 стобалльных работ, а на Кубани - 416, что стало лучшим результатом за последние 12 лет. Рост стобалльных результатов отмечается и в Ростовской области, где уже 216 работ оценили на максимальный балл.

Кроме того, в Москве ученица инженерного предпрофкласса Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов, получив высшую оценку по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Это стало первым подобным результатом за 25 лет проведения ЕГЭ.

Несколько регионов по итогам основного периода сдачи экзамена в 2026 году также показали результаты выше, чем в 2025 году. Так, например, на Сахалине, в Бурятии, Новосибирской, Ленинградской, Калужской и Пензенской областях число одиннадцатиклассников, сдавших один из предметов ЕГЭ на 100 баллов, увеличилось почти вдвое. Рекордные показатели отмечаются также в Кировской (94 результата), Тюменской (95 результатов), Рязанской областях (43 результата), на Камчатке, где в 2026 году уже зафиксировано 11 стобалльных результатов, а также в Адыгее, где уже отмечено 14 стобалльных результатов.

Кроме того, заметный рост наблюдается и в Башкирии, где по итогам основного периода уже 183 выпускника сдали один из экзаменов на 100 баллов, по итогам 2025 года их число составило 159, а также в ХМАО, где число стобалльников уже на 37% выше результатов 2025 года.

В регионах Северного Кавказа, за исключением Ставропольского края, по предварительным подсчетам, менее 50 человек набрали 100 баллов по одному из экзаменов ЕГЭ. Меньше 10 человек получили высший балл в Туве (3 результата), на Чукотке (3 результата), в НАО (2 результата) и Магаданской области (2 результата).