В Советском  районе Самары водитель сбил молодого человека и девушку

4 июля на территории Самарской области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 16 человек, 2 погибли.

В Советском районе г. Самары в 12.20 26-летний водитель, управлял автомобилем Lada Vesta, напротив д.85 по ул. Антонова-Овсеенко при повороте, на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу и совершил наезд 20-летнего мужчину и 19-летнюю девушку, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Пешеходам назначено амбулаторное лечение.