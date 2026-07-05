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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Советском районе Самары водитель сбил молодого человека и девушку

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В Советском  районе Самары водитель сбил молодого человека и девушку

4 июля на территории Самарской области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 16 человек, 2 погибли.

В Советском  районе г. Самары в 12.20 26-летний водитель, управлял автомобилем Lada Vesta, напротив д.85 по  ул. Антонова-Овсеенко при повороте, на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу и совершил наезд 20-летнего мужчину и 19-летнюю девушку, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Пешеходам назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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