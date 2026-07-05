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Минпросвещения в июле утвердит новый стандарт обучения в 10‑11 классах

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Минпросвещения в июле утвердит новый стандарт обучения в 10‑11 классах

Минпросвещения РФ в июле текущего года утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах, он начнет работать с 1 сентября 2027 года, заявил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.

"Утвердить проект (ФГОС среднего общего образования - ред.) предполагается в июле", — сказал Кравцов.

Он пояснил, что обновленный стандарт даст возможность школьникам учиться тому, что им действительно пригодится для будущей работы.

Ранее заместитель министра просвещения России Ольга Колударова сообщила, что учебники для 10-11-х классов приведут в соответствие с новым образовательным стандартом среднего общего образования.

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