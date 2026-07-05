На минувшей неделе к областной физкультурно-спортивной акции «Лето в стиле ГТО» присоединились семейные команды и трудовые коллективы Самарской области.

В Тольятти на турслете «АвтоВАЗа» сотрудники предприятия и члены их семей попробовали себя в выполнении испытаний ГТО, в Сызрани в рамках соревнований «Мы вместе» Железнодорожных спортивных игр состоялся прием испытаний по беговым видам и плаванию и эстафета ГТО, в Отрадном к акции присоединились участники фестиваля командообразования работников социальной сферы, а в Красноярском районе - участники регионального этапа Всероссийских сельских спортивных игр.

Центр тестирования ГТО при МБУ «Спортивный центр «Кинель» представил проект «Летние каникулы с ГТО» на XV региональном форуме социальных проектов и общественных инициатив «Добрые новости». На площадке «Спортивные каникулы» гости форума узнали о нормативах и возможностях комплекса ГТО, попробовали базовые упражнения и ознакомились с программой летних спортивных мероприятий.

В Сергиевске совместно с региональной федерацией гонок с препятствиями провели открытый фестиваль «Игры героев». Каждый участник испытал себя на прочность, выносливость, скорость, ловкость и силу, поддержав акцию «Лето в стиле ГТО».

Присоединяйтесь и вы! Подробности здесь.