В Самаре провели благотворительную историко-патриотическую экскурсию для ветеранов боевых действий и семей участников СВО

Министерство туризма Самарской области совместно с региональным отделением фонда «Защитники Отечества» организовали благотворительную историко-патриотическую экскурсию для ветеранов боевых действий и семей участников специальной военной операции.

Куйбышев в годы войны стал не просто запасным городом — он стал сердцем тыла: сюда перевезли стратегические предприятия, здесь круглые сутки у станков стояли женщины, подростки, ветераны — и именно отсюда фронт получал оружие, боеприпасы и продовольствие.

Экскурсоводы рассказали, как в рекордные сроки запускали заводы и как самоотверженно трудились жители нашего региона. Для участников экскурсии это не просто история — это живая связь поколений и дань уважения тем, кто приближал Победу.

Фото: министерство туризма СО