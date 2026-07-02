Более 18 тысяч пассажиров перевезено за июнь новым составом электропоезда в Самарской области

Он работает на линии уже три недели на маршрутах до Сызрани и обратно. Второй состав также доставлен в регион, сейчас ведутся пусконаладочные процедуры.

— В прошлом году губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым в диалоге с руководством Куйбышевской железной дороги было принято решение об обновлении подвижного состава парка пригородных поездов. На сегодня уже два электропоезда пришло в Самару, до конца года ожидаем еще два. В этом году мы также увеличили количество станций и открыли новые маршруты: Самара — Уфа, Сызрань — Жигулевское море. В настоящее время пассажиропоток растет темпами, превышающими прогнозы. Это говорит о том, что люди оценили качество нового подвижного состава и новых маршрутов. Поэтому сейчас мы уже обсуждаем планы на 2027 год и будем развивать пригородный железнодорожный транспорт совместно с Куйбышевской железной дорогой, — заявил первый заместитель губернатора — председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов.

Фото: Самарская область