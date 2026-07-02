Школы и детские сады региона готовятся к новому учебному году

В регионе идет масштабная работа по приведению образовательных учреждений в порядок. По отрасли образования на 2026 год запланирован капитальный ремонт 30 школ и 9 детских садов. Важное нововведение текущего года — все эти объекты сдаются «под ключ»: сразу после капремонта они будут полностью оснащены новой мебелью.

Параллельно на 243 объектах ведутся работы по устранению нарушений, выявленных надзорными органами. На особом контроле — 4 объекта: школа №36 в Самаре, два детских сада в Сызрани и школа №9 в Новокуйбышевске. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил взять ход работ по ним на личный контроль глав муниципалитетов. Глава региона подчеркнул, что подготовка к 1 сентября начинается задолго до начала учебного года.