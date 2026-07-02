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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Красноярском районе мужчина задержан по подозрению в убийстве

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По версии следствия, 29 июня 2026 года между фигурантом и 40-летним мужчиной в сквере поселка Серноводск Красноярского района, произошел конфликт.

В Красноярском районе местный житель задержан по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, повлекшего его смерть.

Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По версии следствия, 29 июня 2026 года между фигурантом и 40-летним мужчиной, находящимися в сквере в поселке Серноводск Красноярского района, произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанес своему оппоненту множественные удары по голове и туловищу.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на следующий день в квартире по месту жительства.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Уголовное дело

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