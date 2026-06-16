В Красноярском районе мужчина до смерти избил свою сожительницу

Красноярским межрайонным следственным отделом СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



По версии следствия, весной 2026 года фигурант в ходе ссоры нанес своей сожительнице удар рукой в область головы.



От полученных травм потерпевшая скончалась через несколько дней в медицинском учреждении.



В настоящее время в отношении фигуранта судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: СУ СКР СО