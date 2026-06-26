В Безенчукском районе мужчина умер после конфликта на пляже

В Безенчукском районе местный житель задержан по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, повлекшего его смерть,сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя.

По версии следствия, 21 июня 2026 года между фигурантом и 34-летним мужчиной, находящимися на территории общественного пляжа в селе Васильевка Безенчукского района, произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанес своему оппоненту руками не менее двух ударов в область головы. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления.

В настоящее время в отношении подозреваемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО