Я нашел ошибку
Главные новости:
Руководство ГУ МВД России по Самарской области и председатель Общественного совета при региональном главке приняли участие в церемонии вручения аттестатов выпускникам Самарского кадетского корпуса МВД России
Состоялось вручение аттестатов выпускникам Самарского кадетского корпуса МВД России
На территории Самарской области прошла общероссийская акция «Время НЕзависимых», приуроченная к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
В регионе завершилась общероссийская акция «Время НЕзависимых»
9 июля 2026 года состоится личный прием граждан под руководством начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, генерал-майора внутренней службы Сергея Петровича Аникина по вопросам, входящим в компетенцию МЧС России.
Глава ГУ МЧС по Самарской области проведет личный прием граждан
Врач-анестезиолог Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой Артур Попов в День России, 12 июня достиг вершины Эльбруса – высочайшей точки Европы - 5642 метра.
Самарский: врач-анестезиолог покорил Эльбрус
По версии следствия, 21 июня 2026 года между фигурантом и 34-летним мужчиной, находящимися на территории общественного пляжа в селе Васильевка Безенчукского района, произошел конфликт.
В Безенчукском районе мужчина умер после конфликта на пляже
В историческом центре Самары продолжается ремонт дороги на улице Венцека и кольцевой развязке на площади Революции. Все работы выполняются по нацпроекту.
Около 45% дорожных работ выполнено на площади Революции и ул. Венцека в Самаре
Минкультуры России объявляет о старте приема заявок на Всероссийский конкурс лучших педагогических практик в школах креативных индустрий.
Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс лучших педагогических практик в школах креативных индустрий
Более двух десятилетий Нефтегорский краеведческий музей является пространством, где дети, педагоги, родители, представители общественных организаций участвуют в образовательных и творческих проектах, в создании новых экспозиций, сохранении народных традиц
Детский центр создадут в Нефтегорском музее
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.63
0.86
EUR 85.77
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
25 июня в СОУНБ состоится лекция «Внутренний ребёнок: как перестать себя критиковать и наказывать»
Андрей Кочетков расскажет в «ЗИМ Галерее», почему Самара – не столица
В Самаре пройдет лекция «Родной, чужой и непостроенный: дом в новой русской прозе»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Безенчукском районе мужчина умер после конфликта на пляже

184
По версии следствия, 21 июня 2026 года между фигурантом и 34-летним мужчиной, находящимися на территории общественного пляжа в селе Васильевка Безенчукского района, произошел конфликт.

В Безенчукском районе местный житель задержан по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, повлекшего его смерть,сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя.

По версии следствия, 21 июня 2026 года между фигурантом и 34-летним мужчиной, находящимися на территории общественного пляжа в селе Васильевка Безенчукского района, произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанес своему оппоненту руками не менее двух ударов в область головы. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления.

В настоящее время в отношении подозреваемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД РФ по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ночью 22 июня во время патрулирования в Автозаводском районе на улице Ботанической сотрудники ГАИ Тольятти возле одного из многоквартирных домов обратили внимание на мужчину, который поднял что-то с земли.
22 июня 2026, 15:35
Сотрудники ГАИ Тольятти  задержали подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков
Ночью 22 июня во время патрулирования в Автозаводском районе на улице Ботанической сотрудники ГАИ Тольятти возле одного из многоквартирных домов обратили... Происшествия
905
По версии следствия, весной 2026 года фигурант в ходе ссоры нанес своей сожительнице удар рукой в область головы.
16 июня 2026, 15:35
В Красноярском районе мужчина до смерти избил свою сожительницу
По версии следствия, весной 2026 года фигурант в ходе ссоры нанес своей сожительнице удар рукой в область головы. Происшествия
898
Сотрудники УФСБ России по Самарской области совместно с отделом собственной безопасности УФСИН России по Самарской области выявили и пресекли противоправную деятельность должностных лиц исправительной колонии № 3 УФСИН России по Самарской области.
01 июня 2026, 17:30
В Самаре возбуждены уголовные дела в отношении руководства ИК №3 УФСИН СО
Сотрудники УФСБ России по Самарской области совместно с отделом собственной безопасности УФСИН России по Самарской области выявили и пресекли противоправную... Закон
2888
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину
26 июня 2026  12:49
Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину
345
Сегодня, 25 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил медали «За особые успехи в учении» одним из лучших выпускников школ, достигших высоких результатов в учебе и сдаче единого государственного экзамена.
25 июня 2026  17:47
Глава региона Вячеслав Федорищев  вручил медали «За особые успехи в учении»
636
В среду, 24 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу обеспечения жителей, предприятий, отраслей экономики Самарской области топливом.
25 июня 2026  15:08
Губернатор Вячеслав Федорищев принял решение о лимитах на продажи топлива
733
Территория у башни Самарской крепости получит новый облик в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»
25 июня 2026  13:12
Территория у башни Самарской крепости получит новый облик в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»
831
День молодёжи отметят в Самаре
25 июня 2026  10:45
День молодёжи отметят в Самаре
914
Весь список