Сотрудники ГАИ Тольятти  задержали подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков

Ночью во время патрулирования в Автозаводском районе на улице Ботанической сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Тольятти возле одного из многоквартирных домов обратили внимание на мужчину, который поднял что-то с земли. Прохожий, заметив полицейских, занервничал и побежал в соседний двор. После непродолжительной погони сотрудники полиции задержали и установили личность ранее не судимого безработного 40-летнего местного жителя.

Во время личного досмотра в присутствии понятых госавтоинспекторы обнаружили в его одежде и изъяли сверток с порошкообразным веществом, после чего передали задержанного прибывшим сотрудникам следственно-оперативной группы.

Как пояснил мужчина полицейским, в свертке — наркотик, который он приобрел через сеть Интернет для собственного употребления. Данная версия в настоящее время тщательно проверяется сотрудниками полиции.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти, по результатам которого установлено, что вещество является наркотическим средством в значительном размере.

Сотрудник территориального отдела по контролю за оборотом наркотиков выдал злоумышленнику направление в медицинское учреждение для освидетельствования, от которого он отказался. Впоследствии за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району УМВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств, совершенное в значительном размере), возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Полицейские напоминают, что обо всех ставших известными фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств, а также иных противоправных действиях, свидетелем которых вы стали, можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области