В Самарской области группа «черных риелторов» предстанет перед судом 

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей региона, в числе которых руководитель и сотрудники риелторского агентства. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений по нескольким статьям.



По версии следствия, в 1992 году в Тольятти супруги, являющиеся руководителями риелторского агентства, создали преступное сообщество и осуществляли руководство преступной организацией, в состав которой вошли их сын, главный бухгалтер и сотрудники агентства. Члены преступного сообщества, действуя организованной группой, принуждали собственников долей в квартирах продавать им имущество по минимальной стоимости, заселяя в квартиры за денежное вознаграждение лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Для заключения сделок по отчуждению недвижимости на выгодных для себя условиях злоумышленники применяли как психологическое, так и физическое воздействие на граждан, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.



От незаконных действий обвиняемых пострадали более 20 человек. По ходатайству следователя судом в отношении руководителей агентства и главного бухгалтера избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сын супругов, обвиняемых в создании преступного сообщества, дал признательные показания и находится под домашним арестом.



На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 10 млн рублей.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

