Госдума открыла Минобороны доступ к данным ЗАГС
Госдума открыла Минобороны доступ к данным ЗАГС
 Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить Минобороны РФ полномочиями для получения сведений ЗАГС в электронной форме для оптимизации предоставления социальных гарантий военнослужащим.
ГД приняла в I чтении проект о доступе Минобороны к данным ЗАГС
Обслуживающие организации Тольятти не выполнили рекомендации «ЭнергосбыТ Плюс» по прохождению температурных испытаний.
«ЭнергосбыТ Плюс» выявил многочисленные нарушения со стороны УК Тольятти по прохождению температурных испытаний
По версии следствия, в 1992 году в Тольятти супруги, являющиеся руководителями риелторского агентства, создали преступное сообщество и осуществляли руководство преступной организацией.
В Самарской области группа «черных риелторов» предстанет перед судом 
С конца 2025 года врач-терапевт Абдул Хайдаров ведет прием взрослых жителей города Отрадного.
«Земский доктор»: к коллективу Отраднеской горбольницы присоединился молодой специалист - врач-терапевт Абдул Хайдаров
По информации Росводресурсов и филиала ПАО «РусГидро», Жигулевская ГЭС осуществляет повышенные сбросы воды.
ГУ МЧС СО: повышенные сбросы воды с Жигулевской ГЭС
14 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»  поступила информация о ДТП на 15 километре автодороги Приволжье – Хворостянка.
В Приволжском районе на автодороге Приволжье – Хворостянка в ДТП пострадал водитель ВАЗ – 2110
Российское общество «Знание» открыло новый сезон Всероссийской родительской гостиной.
В Самарской области стартовал новый сезон Всероссийской родительской гостиной от Общества «Знание»
В Самарской области группа «черных риелторов» предстанет перед судом 

114
По версии следствия, в 1992 году в Тольятти супруги, являющиеся руководителями риелторского агентства, создали преступное сообщество и осуществляли руководство преступной организацией.

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей региона, в числе которых руководитель и сотрудники риелторского агентства. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений по нескольким статьям.

По версии следствия, в 1992 году в Тольятти супруги, являющиеся руководителями риелторского агентства, создали преступное сообщество и осуществляли руководство преступной организацией, в состав которой вошли их сын, главный бухгалтер и сотрудники агентства. Члены преступного сообщества, действуя организованной группой, принуждали собственников долей в квартирах продавать им имущество по минимальной стоимости, заселяя в квартиры за денежное вознаграждение лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Для заключения сделок по отчуждению недвижимости на выгодных для себя условиях злоумышленники применяли как психологическое, так и физическое воздействие на граждан, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

От незаконных действий обвиняемых пострадали более 20 человек. По ходатайству следователя судом в отношении руководителей агентства и главного бухгалтера избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сын супругов, обвиняемых в создании преступного сообщества, дал признательные показания и находится под домашним арестом.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 10 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Тольятти Уголовное дело

Новости по теме
В августе 2025 года тольяттинка в ходе распития спиртных напитков на почве ссоры нанесла своему 27-летнему знакомому удар ножом.
10 февраля 2026, 22:14
44-летняя тольяттинка за убийство своего 27-летнего знакомого ответит перед судом
В августе 2025 года тольяттинка в ходе распития спиртных напитков на почве ссоры нанесла своему 27-летнему знакомому удар ножом. Закон
1660
Поддавшись панике и давлению «специалиста», тольяттинец перевел крупной суммы денег.
30 января 2026, 14:59
43-летний тольяттинец стал жертвой мошенников, потеряв 299 тысяч рублей
Поддавшись панике и давлению «специалиста», тольяттинец перевел крупной суммы денег. Общество
684
14 января 2026 года подозреваемый распивал спиртные напитки со своим 63-летним знакомым. В какой-то момент между ними произошла ссора.
19 января 2026, 21:20
Тольяттинец во время пьяной ссоры избил до смерти своего знакомого 
14 января 2026 года подозреваемый распивал спиртные напитки со своим 63-летним знакомым. В какой-то момент между ними произошла ссора.   Закон
1009
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026  17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
204
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
685
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
663
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер спорта» в регионе в 2025 году.
13 апреля 2026  18:56
Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению
653
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
1076
Весь список