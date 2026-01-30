Я нашел ошибку
Главные новости:
Глаукому нельзя предотвратить на 100%, но её можно вовремя выявить. При своевременном и правильном лечении процесс ухудшения зрительных функций максимально замедляется или даже останавливается.
Врач-офтальмолог больницы имени Т. И. Ерошевского рассказала, как выявить глаукому вовремя
Масленица в этом году празднуется 22 февраля. Главной площадкой в Самаре по традиции станет площадь Куйбышева.
В Самаре готовятся к Масленице
В 2025 году федеральный Фонд поддержал запуск 13-ти новых производств в регионе, среди них есть участники федерального проекта «Производительность труда».
ФРП профинансировал 60 промышленных проектов губернии на 29,8 млрд рублей
3 февраля планируются работы на НСП №13/4.
«РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе
Проведенная в Сызрани ярмарка вакансий подтвердила востребованность адресного, подхода в работе территориального кадрового центра.
В Сызрани прошла мини-ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей 
В Оренбурге состоялось первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.
Самарские дзюдоисты - призеры первенства ПФО
29-30 января Самарская область принимала участников практического семинара для регионов - потенциальных участников модернизации служб занятости населения пятой и шестой очереди.
Представители 29 регионов обсудили перспективы службы занятости на практическом семинаре в Самаре
Поддавшись панике и давлению «специалиста», тольяттинец перевел крупной суммы денег.
43-летний тольяттинец стал жертвой мошенников, потеряв 299 тысяч рублей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.03
-0.24
EUR 90.98
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

43-летний тольяттинец стал жертвой мошенников, потеряв 299 тысяч рублей

124
Поддавшись панике и давлению «специалиста», тольяттинец перевел крупной суммы денег.

Житель Тольятти, 43-летний мужчина, попался на уловку кибермошенников и лишился огромной суммы — 299 000 рублей. История началась с телефонного звонка, который оказался роковым.

Злоумышленники, действуя по отработанной схеме, представились «менеджером службы безопасности» крупного банка. В доверительной и тревожной манере они сообщили мужчине, что с его картами производятся подозрительные операции и счета находятся под угрозой. Чтобы защитить деньги, их необходимо немедленно «перевести на безопасный счёт».

Поддавшись панике и давлению «специалиста», мужчина осуществил перевод крупной суммы денег. Мошенники, получив желаемое перестали выходить на связь. Перевод осуществился на подставной счет, который был мгновенно обналичен.

Через некоторое время тольяттинец связался с банком, от имени которого звонили злоумышленники, где ему сказали, что ничего подобного через банк с его счетами не производилось и его обманули мошенники.

Обманутый мужчина незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Теги: Тольятти Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
14 января 2026 года подозреваемый распивал спиртные напитки со своим 63-летним знакомым. В какой-то момент между ними произошла ссора.
19 января 2026, 21:20
Тольяттинец во время пьяной ссоры избил до смерти своего знакомого 
14 января 2026 года подозреваемый распивал спиртные напитки со своим 63-летним знакомым. В какой-то момент между ними произошла ссора.   Закон
795
По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств задержаны два безработных местных жителя.
16 декабря 2025, 14:12
В Тольятти ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков
По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств задержаны два безработных местных жителя. Общество
698
Женщине понадобилась медицинская помощь. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 
01 декабря 2025, 16:16
Возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на тольяттинку
Женщине понадобилась медицинская помощь. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств... Закон
1752
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
176
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
182
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
259
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
506
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
1110
Весь список