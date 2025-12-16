В Тольятти ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Тольятти ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков. По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств задержаны два безработных местных жителя: ранее не судимый 1965 года рождения и 64-летний, привлекавшийся к ответственности за разбой.

Злоумышленники нашли в Интернете подработку. Анонимный заказчик перечислил им деньги для аренды однокомнатной квартиры и через тайники-закладки передал все необходимое для производства наркотиков. Мужчины оборудовали помещение, разместив полученное оборудование и вещества. Готовую продукцию фигуранты планировали сбывать на территории города.

В ходе обыска в квартире сотрудники полиции обнаружили запечатанные свертки, в которых хранились пакеты с наркотическим средством – мефедроном, общая масса которого превысила 380 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Также изъяты пластиковые канистры с жидкостью, стеклянные колбы, весы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Все они направлены на экспертизу.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ.

Судом, по ходатайству органа следствия, мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО