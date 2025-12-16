Я нашел ошибку
По информации Приволжского УГМС 17 декабря в Самаре ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, до -5°С.
17 декабря в регионе днем снег, до -6°С
На место пожара были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 78, 128 Отряда № 46.
В Волжском районе горел дачный дом на площади 50 квадратных метров
«Рисунки на стекле» – так называется концерт, на котором юные музыканты и исполнительские коллективы ДМШ им. Г.В. Беляева – струнный оркестр «Парафраз» и хор «Капель» – исполнят произведения Галины Разбаевой.
СОУНБ: встреча с хоровой и фортепианной музыкой известного самарского композитора Галины Разбаевой
Он пройдет с 29 января по 1 февраля на территории спортивной школы «Чайка» и станет первым мероприятием новой серии стартов 2026 года в Самаре.
Открыта регистрация на XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи Горы» 2026
Наша команда, которая выступила под национальным флагом, заняла первое общекомандное место.
Пятеро спортсменов из Самарской области - медалисты первенства Европы по муайтай
К программе по внедрению бережливых технологий присоединились ООО ТД «Реметалл» (г. Самара) и ЗАО «Химсинтез» (г. Чапаевск).
Два ведущих промпредприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств задержаны два безработных местных жителя.
В Тольятти ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков
В Самарской области планируют увеличить поддержку для молодых специалистов АПК
В Самарской области планируют увеличить поддержку для молодых специалистов АПК
СОУНБ: встреча с хоровой и фортепианной музыкой известного самарского композитора Галины Разбаевой

82
«Рисунки на стекле» – так называется концерт, на котором юные музыканты и исполнительские коллективы ДМШ им. Г.В. Беляева – струнный оркестр «Парафраз» и хор «Капель» – исполнят произведения Галины Разбаевой.

18 декабря в 18.00 гостей галереи «Новое пространство» Самарской областной научной библиотеки ждёт встреча с хоровой и фортепианной музыкой известного самарского композитора Галины Разбаевой. (6+)

Всю жизнь Галина Валерьевна преданно служит музыке и педагогике. Будучи заместителем директора детской музыкальной школы им. Г.В. Беляева, она организует фестивали и конкурсы, ведет концерты, учит юных музыкантов, многие из которых под её руководством добиваются нешуточного успеха, становясь лауреатами всероссийских и международных конкурсов.

Её сочинения для хора успешно исполняют детские певческие коллективы во многих городах России.

«Рисунки на стекле» – так называется концерт, на котором юные музыканты и исполнительские коллективы ДМШ им. Г.В. Беляева – струнный оркестр «Парафраз» и хор «Капель» – исполнят произведения Галины Разбаевой.

Романсы и песни, написанные ею, прозвучат в трактовке горячо любимой публикой «Нового пространства» Надежды Сорокиной, которой будет аккомпанировать виртуозная пианистка Ольга Демиденко, а финалом этого праздника авторской музыки, появившегося благодаря проекту музыковеда, лауреата Губернской премии Марианны Мжельской «Таланты земли Самарской», станет выступление специального гостя – композитора и пианиста Вячеслава Шевердина: он сыграет импровизации на темы сочинений Галины Валерьевны.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

