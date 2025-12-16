СОУНБ: встреча с хоровой и фортепианной музыкой известного самарского композитора Галины Разбаевой

18 декабря в 18.00 гостей галереи «Новое пространство» Самарской областной научной библиотеки ждёт встреча с хоровой и фортепианной музыкой известного самарского композитора Галины Разбаевой. (6+)



Всю жизнь Галина Валерьевна преданно служит музыке и педагогике. Будучи заместителем директора детской музыкальной школы им. Г.В. Беляева, она организует фестивали и конкурсы, ведет концерты, учит юных музыкантов, многие из которых под её руководством добиваются нешуточного успеха, становясь лауреатами всероссийских и международных конкурсов.



Её сочинения для хора успешно исполняют детские певческие коллективы во многих городах России.



«Рисунки на стекле» – так называется концерт, на котором юные музыканты и исполнительские коллективы ДМШ им. Г.В. Беляева – струнный оркестр «Парафраз» и хор «Капель» – исполнят произведения Галины Разбаевой.

Романсы и песни, написанные ею, прозвучат в трактовке горячо любимой публикой «Нового пространства» Надежды Сорокиной, которой будет аккомпанировать виртуозная пианистка Ольга Демиденко, а финалом этого праздника авторской музыки, появившегося благодаря проекту музыковеда, лауреата Губернской премии Марианны Мжельской «Таланты земли Самарской», станет выступление специального гостя – композитора и пианиста Вячеслава Шевердина: он сыграет импровизации на темы сочинений Галины Валерьевны.

Фото: минкульт СО