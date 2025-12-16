Самарский журналист Олег Новиков погиб на СВО

26 декабря в Тольятти пройдут похороны погибшего на СВО журналиста Олега Новикова. Об этом Волга Ньюс сообщила его супруга.

Олег Новиков — ветеран войны в Афганистане, участник войны в Югославии. Был награжден в том числе двумя орденами Красного Знамени. С начала 2000-х работал журналистом, писал о криминале и происшествиях. Начинал в газете "Тольяттинское обозрение", с 2010 г. работал на портале "Волга Ньюс".

В апреле 2025 года в 58 лет он подписал контракт с Минобороны. Имея большой армейский опыт и будучи старшим прапорщиком, возглавил мотострелковое отделение и уже в начале мая был отправлен "на боевые" на территории ДНР. 15 мая не вернулся с боевого задания, попав под минометный обстрел в районе села Даченское. Долгое время числился пропавшим без вести.

Отпевание пройдет в Храме Казанской иконы Божьей матери на ул. Вавилова, д. 2. Богослужение начнется в 10:00.