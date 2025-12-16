В Волжском районе горел дачный дом на площади 50 квадратных метров

Сегодня в 11:39 в пожарно-спасательный отряд № 46 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в поселке Самарский на улице Медовой.

На место пожара были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 78, 128 Отряда № 46.

По прибытии было установлено, что горит дачный дом на площади 50 квадратных метров.

На тушение пожара оперативно были поданы 2 ствола «Б», сформировано 1 звено газодымозащитной службы.

Полная ликвидация возгорания была объявлена в 12:32.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"