В Волжском районе горел дачный дом на площади 50 квадратных метров

По информации Приволжского УГМС 17 декабря в Самаре ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, до -5°С.
17 декабря в регионе днем снег, до -6°С
На место пожара были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 78, 128 Отряда № 46.
«Рисунки на стекле» – так называется концерт, на котором юные музыканты и исполнительские коллективы ДМШ им. Г.В. Беляева – струнный оркестр «Парафраз» и хор «Капель» – исполнят произведения Галины Разбаевой.
СОУНБ: встреча с хоровой и фортепианной музыкой известного самарского композитора Галины Разбаевой
Он пройдет с 29 января по 1 февраля на территории спортивной школы «Чайка» и станет первым мероприятием новой серии стартов 2026 года в Самаре.
Открыта регистрация на XII Самарский лыжный фестиваль «Сокольи Горы» 2026
Наша команда, которая выступила под национальным флагом, заняла первое общекомандное место.
Пятеро спортсменов из Самарской области - медалисты первенства Европы по муайтай
К программе по внедрению бережливых технологий присоединились ООО ТД «Реметалл» (г. Самара) и ЗАО «Химсинтез» (г. Чапаевск).
Два ведущих промпредприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств задержаны два безработных местных жителя.
В Тольятти ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков
В Самарской области планируют увеличить поддержку для молодых специалистов АПК
В Самарской области планируют увеличить поддержку для молодых специалистов АПК
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.45
-0.28
EUR 93.23
-0.33
78
Сегодня в 11:39 в пожарно-спасательный отряд № 46 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в поселке Самарский на улице Медовой.

По прибытии было установлено, что горит дачный дом на площади 50 квадратных метров.

На тушение пожара оперативно были поданы 2 ствола «Б», сформировано 1 звено газодымозащитной службы.

Полная ликвидация возгорания была объявлена в 12:32.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

 

Фото:  ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

