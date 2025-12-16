В Тольятти состоится фестиваль «Новогодний фитнес фест»

В воскресенье, 21 декабря, в Тольятти в легкоатлетическом манеже состоится фестиваль фитнеса «Новогодний фитнес фест» Самарской области. (12+)
Фестиваль пройдет при поддержке Ассоциации содействия в развитии профессионализма в сфере фитнеса и здорового образа жизни «Фитнес первых».
Участниками могут стать все желающие жители Самарской области в возрасте от 12 лет и старше.
В программе:
10.00-10.50 йога
11.00-11.50 пилатес
12.00-13.00 зумба фитнес
12.00-13.00 командные соревнования «Функциональная эстафета»
13.00-13.30 функциональная тренировка
13.40-14.10 тайбо
14.10-15.10 семейная эстафета «Папа, мама, я»
15.00-15.30 забег Дедов Морозов
Участников ждут медали и подарки!
Фото: минспорта СО