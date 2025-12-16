В Тольятти состоится фестиваль «Новогодний фитнес фест»

В воскресенье, 21 декабря, в Тольятти в легкоатлетическом манеже состоится фестиваль фитнеса «Новогодний фитнес фест» Самарской области. (12+)



Фестиваль пройдет при поддержке Ассоциации содействия в развитии профессионализма в сфере фитнеса и здорового образа жизни «Фитнес первых».



Участниками могут стать все желающие жители Самарской области в возрасте от 12 лет и старше.



В программе:

10.00-10.50 йога

11.00-11.50 пилатес

12.00-13.00 зумба фитнес

12.00-13.00 командные соревнования «Функциональная эстафета»

13.00-13.30 функциональная тренировка

13.40-14.10 тайбо

14.10-15.10 семейная эстафета «Папа, мама, я»

15.00-15.30 забег Дедов Морозов



Участников ждут медали и подарки!



Фото: минспорта СО