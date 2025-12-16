Я нашел ошибку
Главные новости:
На мероприятии отметили наградами наиболее активных волонтёров, наставников и молодёжных лидеров «Т Плюс».
Самарский филиал «Т Плюс» провел для молодых специалистов церемонию посвящения в энергетики
Оставив певице квартиру в Хамовниках.
РИА Новости: Верховный суд обязал Долину вернуть Лурье 112 миллионов рублей
Главное новогоднее мероприятие состоится на площади Куйбышева в ночь с 31 декабря на 1 января.
Ирина Калягина рассказала о готовности учреждений культуры региона к встрече Нового года и Рождества
От Самарской области обладателем Гран-при стал хор «Жемчужина» Детской музыкальной хоровой школы №1.
Самара приняла финал Всероссийского конкурса-фестиваля родительских хоров «Крылатое эхо Победы»
Участниками встречи стали более 70 студентов из трёх вузов региона. Многие из них уже занимаются политикой и являются частью молодёжного парламента.
Молодёжь и власть: в Самарской области состоялась открытая дискуссия между депутатами и будущими лидерами
Вуз – активный участник федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и проекта «Передовые инженерные школы».
Министр Марк Шлеенков с рабочим визитом посетил Тольяттинский государственный университет 
Отпевание пройдет в Храме Казанской иконы Божьей матери на ул. Вавилова, д. 2. Богослужение начнется в 10:00.
Самарский журналист Олег Новиков погиб на СВО
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.45
-0.28
EUR 93.23
-0.33
В Тольятти состоится фестиваль «Новогодний фитнес фест»

171
 Участниками могут стать все желающие жители Самарской области в возрасте от 12 лет и старше.

В воскресенье, 21 декабря, в Тольятти в легкоатлетическом манеже состоится фестиваль фитнеса «Новогодний фитнес фест» Самарской области.  (12+)

Фестиваль пройдет при поддержке Ассоциации содействия в развитии профессионализма в сфере фитнеса и здорового образа жизни «Фитнес первых».

 Участниками могут стать все желающие жители Самарской области в возрасте от 12 лет и старше.

В программе:
10.00-10.50 йога
11.00-11.50 пилатес
12.00-13.00 зумба фитнес
12.00-13.00 командные соревнования «Функциональная эстафета»
13.00-13.30 функциональная тренировка
13.40-14.10 тайбо
14.10-15.10 семейная эстафета «Папа, мама, я»
15.00-15.30 забег Дедов Морозов

Участников ждут медали и подарки! 

Фото:  минспорта СО

94
180
459
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
16 декабря 2025  16:39
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
165
322
233
225
240
