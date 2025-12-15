Более 150 единиц современного оборудования поставлены в Межрайонный перинатальный центр Тольятти

Новые аппараты для оказания медицинской помощи пациентам Тольяттинской городской клинической больницы 5 приобретены благодаря мероприятиям национального проекта "Семья". В рамках нацпроекта, который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, большое внимание уделено оснащению и дооснащению родильных отделений и Перинатальных центров медицинским оборудованием.

В медучреждении установлены современные мониторы анестезиологические, аппараты ИВЛ, в том числе аппарат с возможностью вентиляции легких новорожденных от 500 грамм, многофункциональные кровати для приема родов, инкубаторы закрытого типа для новорожденных.

"Также обновлены мониторы для оценки состояния матери и плода в родах, аппарат для проведения плазмообмена, гемодиализа, аппарат для лечения гипотермии новорожденных и еще 150 единиц другой медицинской техники. Новое оборудование необходимо для оказания высококвалифицированной качественной медицинской помощи самым сложным пациентам Центра – женщинам высокой группы риска во время беременности, родов и послеродовом периоде, а также новорожденным, недоношенным или имеющим перинатальную патологию", - пояснил главный врач Александр Вавилов.

Помощь в этом подразделении оказывают беременным и женщинам после родов, а также новорожденным, в том числе с массой тела от 500 граммов и более. Это жители Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, а также Ставропольского, Сызранского, Шигонского районов.

Фото: минздрав СО