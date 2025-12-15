Я нашел ошибку
Приобрести услугу "Питомец на кресле" можно только при покупке билета, стоимость начинается от 4999 рублей.
"Победа" разрешила перевозить питомцев в салоне самолета на соседнем кресле
В ходе совещания губернатор поручил провести работу с главами муниципалитетов, чтобы команды на местах максимально быстро отрабатывали проблемные ситуации и при необходимости помогали коммунальным службам.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства Самарской области
Наиболее сильные позиции Самарская область продемонстрировала в группе показателей, связанных с работой органов власти и созданием среды для наукоемкого бизнеса.
Самарская область - в ТОП-10 регионов страны по научно-технологическому развитию
Помощь в этом подразделении оказывают беременным и женщинам после родов, а также новорожденным, в том числе с массой тела от 500 граммов и более.
Более 150 единиц современного оборудования поставлены в Межрайонный перинатальный центр Тольятти
Треть молодых людей хотят стать увереннее в себе и отказаться от вредных привычек
Отмечается, что право на оплату больничного возникнет после шести месяцев уплаты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования (СФР).
Путин подписал закон об оплачиваемом больничном для самозанятых
Одному из них потребовалась помощь спасателей для освобождения из транспортного средства.
В Красноярском районе на трассе Р-229 столкнулись два грузовика, оба водителя пострадали
В турнире сыграли восемь сильнейших команд страны. «Ладе» не удалось добиться побед в матчах с сильными соперниками, но команда получила ценный игровой опыт.
Следж-хоккейный клуб «Лада» дебютировал в Высшей лиге ЧР
Более 150 единиц современного оборудования поставлены в Межрайонный перинатальный центр Тольятти

Помощь в этом подразделении оказывают беременным и женщинам после родов, а также новорожденным, в том числе с массой тела от 500 граммов и более.

Новые аппараты для оказания медицинской помощи пациентам Тольяттинской городской клинической больницы 5 приобретены благодаря мероприятиям национального проекта "Семья". В рамках нацпроекта, который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, большое внимание уделено оснащению и дооснащению родильных отделений и Перинатальных центров медицинским оборудованием.

В медучреждении установлены современные мониторы анестезиологические, аппараты ИВЛ, в том числе аппарат с возможностью вентиляции легких новорожденных от 500 грамм, многофункциональные кровати для приема родов, инкубаторы закрытого типа для новорожденных.

"Также обновлены мониторы для оценки состояния матери и плода в родах, аппарат для проведения плазмообмена, гемодиализа, аппарат для лечения гипотермии новорожденных и еще 150 единиц другой медицинской техники. Новое оборудование необходимо для оказания высококвалифицированной качественной медицинской помощи самым сложным пациентам Центра – женщинам высокой группы риска во время беременности, родов и послеродовом периоде, а также новорожденным, недоношенным или имеющим перинатальную патологию", - пояснил главный врач Александр Вавилов.

Помощь в этом подразделении оказывают беременным и женщинам после родов, а также новорожденным, в том числе с массой тела от 500 граммов и более. Это жители Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, а также Ставропольского, Сызранского, Шигонского районов.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

Новости по теме
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поздравил студентов колледжа.
06 ноября 2025, 19:16
Два студента Тольяттинского медколледжа заняли вторые места в Национальном чемпионате «Абилимпикс»
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поздравил студентов колледжа. Общество
С помощью данного метода врачи уже помогли 5 пациентам.
31 октября 2025, 17:27
 Тольяттинские кардиохирурги освоили новый метод лечения ишемической болезни сердца
С помощью данного метода врачи уже помогли 5 пациентам. Здравоохранение
Для удобства граждан в поликлинике на всей территории учреждения будет доступен бесплатный Wi-Fi.
30 октября 2025, 17:55
В Тольяттинской поликлинике №2 комплексно отремонтировали несколько отделений
Для удобства граждан в поликлинике на всей территории учреждения будет доступен бесплатный Wi-Fi. Здравоохранение
Здравоохранение
Помощь в этом подразделении оказывают беременным и женщинам после родов, а также новорожденным, в том числе с массой тела от 500 граммов и более.
15 декабря 2025  20:45
Более 150 единиц современного оборудования поставлены в Межрайонный перинатальный центр Тольятти
Медицинскую помощь в современных условиях также будут получать и жители соседних населенных пунктов. Работу в новом ФАПе продолжит опытный фельдшер.
15 декабря 2025  15:45
В селе Севрюкаево Ставропольского района возводят новый ФАП
Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе примут участие 295 специалистов: 206 врачей и 89 средних медицинских работников.
15 декабря 2025  15:20
165 специалистов региона в этом году стали участниками программы «Земский доктор/Земский фельдшер»
Ответственное отношение к своему здоровью поможет не только улучшить качество жизни, но и позволит увеличить ее продолжительность.
15 декабря 2025  15:13
Самарский врач назвала 8 правил ответственнгое отношения к своему здоровью
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
15 декабря 2025  12:33
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
Заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы назвал 3 правила отказа от курения.
13 декабря 2025  17:03
Самарский врач-психиатр рассказал, как курение влияет на психическое здоровье
В России с 2026 года увеличатся выплаты по больничным
13 декабря 2025  12:42
В России с 2026 года увеличатся выплаты по больничным
Мероприятие проходило в Самаре 5-7 ноября 2025 года. В форуме участвовали 5 тысяч человек из 58 стран.
12 декабря 2025  19:26
За сопровождение форума «Россия – спортивная держава» медработники региона отмечены ведомственными наградами
Любой желающий житель региона или организация может присоединиться к акции и помочь исполнить новогодние мечты.
12 декабря 2025  17:19
Специалисты минздрава СО принимают участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»
Специалист окончила Самарский государственный медицинский университет по целевому направлению и вернулась в родной район.
12 декабря 2025  16:57
«Земский доктор»: пациентам Безенчукского района медпомощь оказывает новый врач-терапевт
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
В центре внимания
В ходе совещания губернатор поручил провести работу с главами муниципалитетов, чтобы команды на местах максимально быстро отрабатывали проблемные ситуации и при необходимости помогали коммунальным службам.
15 декабря 2025  21:36
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства Самарской области
Глава региона отметил важность комплексных мероприятий, направленных на поддержку молодых семей и создание условий для повышения рождаемости.
15 декабря 2025  18:12
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области в 2026 году увеличат квоты на бесплатное ЭКО
С застройкой в Ленинском, Красноглинском и Октябрьском районах Самары. Реализация проектов позволит обеспечить ввод более 173 тысяч квадратных метров жилья. 
15 декабря 2025  17:09
Эксперты Градсовета Самарской области утвердили мастер-планы комплексной застройки трех территорий в Самаре 
В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды.
15 декабря 2025  15:57
Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
15 декабря 2025  13:48
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
