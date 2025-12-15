Я нашел ошибку
Главные новости:
Приобрести услугу "Питомец на кресле" можно только при покупке билета, стоимость начинается от 4999 рублей.
"Победа" разрешила перевозить питомцев в салоне самолета на соседнем кресле
В ходе совещания губернатор поручил провести работу с главами муниципалитетов, чтобы команды на местах максимально быстро отрабатывали проблемные ситуации и при необходимости помогали коммунальным службам.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства Самарской области
Наиболее сильные позиции Самарская область продемонстрировала в группе показателей, связанных с работой органов власти и созданием среды для наукоемкого бизнеса.
Самарская область - в ТОП-10 регионов страны по научно-технологическому развитию
Помощь в этом подразделении оказывают беременным и женщинам после родов, а также новорожденным, в том числе с массой тела от 500 граммов и более.
Более 150 единиц современного оборудования поставлены в Межрайонный перинатальный центр Тольятти
треть молодых людей хотят стать увереннее в себе и отказаться от вредных привычек
Треть молодых людей хотят стать увереннее в себе и отказаться от вредных привычек
Отмечается, что право на оплату больничного возникнет после шести месяцев уплаты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования (СФР).
Путин подписал закон об оплачиваемом больничном для самозанятых
Одному из них потребовалась помощь спасателей для освобождения из транспортного средства.
В Красноярском районе на трассе Р-229 столкнулись два грузовика, оба водителя пострадали
В турнире сыграли восемь сильнейших команд страны. «Ладе» не удалось добиться побед в матчах с сильными соперниками, но команда получила ценный игровой опыт.
Следж-хоккейный клуб «Лада» дебютировал в Высшей лиге ЧР
Треть молодых людей хотят стать увереннее в себе и отказаться от вредных привычек

143
треть молодых людей хотят стать увереннее в себе и отказаться от вредных привычек

Аналитики Авито опросили жителей Самары и выяснили, насколько популярна традиция ставить цели на грядущий год, какие задачи жители страны формируют для себя чаще всего и какие значимые покупки планируют в 2026 году. Исследование показало, что большинство опрошенных расписывают цели на год и планируют важные покупки — каждый четвертый хочет приобрести в новом году недвижимость или автомобиль.  

Почти две трети (64%) жителей Самары привыкли ставить цели на новый год. При этом для трети опрошенных (35%) это ежегодная традиция. Этот ритуал считает обязательным в основном молодежь 18-24 лет.  Еще 18% респондентов не делали этого раньше, но хотят начать ставить цели с этого года. 

Чего хотят достичь

Почти каждый второй житель Самары (45%) преследует свои финансовые цели на 2026 год — многие хотят увеличить доход или накопить конкретную сумму. На втором месте — стремление чаще путешествовать. Его разделяют 32% опрошенных. Также в тройке основных целей — забота о здоровье, ее как приоритет отметили 24%.

Молодежь 18-24 лет чаще других ставит цели, связанные с изменениями в себе — повысить уверенность, улучшить ментальное здоровье, отказаться от вредных привычек (31%). Также в основном молодые люди хотят в новом году освоить новые навыки — например, научиться играть на гитаре или за говорить на свободном английском (18%).

Женщины чаще преследуют цели по улучшению физической формы (24%), а мужчины — по достижению баланса между работой и личной жизнью (19%) и поиску второй половинки (11%). 

 

Что хотят купить

Также 9 из 10 опрошенных планируют на будущий год важные покупки. 42% собираются приобрести что-то из мебели, 34% — купить новую одежду, обувь и аксессуары, в частности, обновить гардероб или обзавестись брендовыми вещами. Еще 27% намерены обновить ноутбук или смартфон. 

Потратить на свои цели четверть (27%) готовы только до 50 000 рублей, треть (39%) — от 50 до 250 000 рублей. Еще 17% закладывают на свои цели до 1 млн рублей, 13% — до 5 млн, а 4% — еще больше. 

Есть и те, кто настроен на крупные покупки в 2026 году — 26% хотят купить квартиру, дом или дачу, и столько же — машину или мотоцикл. В основном это молодежь 25-34 лет.

 

Как планируют и отслеживают цели

Из тех, кто привык ставить себе цели, 39% делают это без записей, предпочитая держать список в голове. Заметки в телефоне для этого используют 36%, а бумажные ежедневники и блокноты — 30%.

Молодые люди 18-24 лет чаще других прибегают к альтернативным способам — приложениям по типу Todoist, Google Calendar (19%), картам желаний (16%) и таблицам Excel (15%). 

При этом 41% утверждают, что не нуждаются в отслеживании своих целей и знают все без напоминаний. Их тех, кто все же предпочитает контролировать свои достижения, 24% время от времени возвращаются к своему списку, 15% используют специальные приложения с напоминаниями, а 12% вешают план или карту желаний на видное место.
