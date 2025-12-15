В Красноярском районе на трассе Р-229 столкнулись два грузовика, оба водителя пострадали

15 декабря в Красноярском районе, на втором километре трассы Р-229, произошло ДТП. Столкнулись два грузовых автомобиля, двигавшихся навстречу друг другу.

В результате аварии оба водителя пострадали, и одному из них потребовалась помощь спасателей для освобождения из транспортного средства.

В 11:03 на место происшествия были направлены спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области. Совместно с сотрудниками пожарно-спасательного подразделения они провели деблокирование пострадавшего и передали его врачам скорой медицинской помощи.

В процессе спасательных работ был использован гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Работы на месте аварии завершились в 11:58.

Спасатели напоминают о важности соблюдения скоростного режима для предотвращения ДТП. Будьте осторожны и берегите свою жизнь, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО