В Сергиевском районе произошла автоавария с тягачом

Сегодня, 15 декабря, в 09 часов 22 минуты, в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1 112 км трассы М-5. На место вызова был направлен автомобиль первой помощи пожарно-спасательной части № 109 Отряда № 40, а также бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции. По прибытии было установлено, что произошло столкновение грузового автомобиля тягач Mercedes и трактора МТЗ – 82 с последующим съездом в кювет.

К сожалению, в результате ДТП пострадал водитель трактора, который был госпитализирован в Сергиевскую центральную районную больницу. Наши специалисты провели аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторных батарей.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"