В Самаре прошли соревнования по синхронному фигурному катанию

С 12 по 14 декабря в самарском Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходили первый этап Кубка России, всероссийские соревнования и всероссийское физкультурное мероприятие по синхронному фигурному катанию.

На самарском льду выступили 39 команд из разных регионов России, в том числе семь команд из Самарской области.

Победителями и призёрами стали:

2-й спортивный разряд

«Матрешки» Татарстан

«Голден Прайз» Санкт-Петербург

«Юность-преновисы» Свердловская область

1-й спортивный разряд

«Казаночка» Татарстан

«Фриволите-1» Московская область

«Санрайз-2» Санкт-Петербург

Кандидаты в мастера спорта

«Юность» Свердловская область

«Санрайз-1» Санкт-Петербург

«Кристалл Айс Джуниор» Москва

Мастера спорта

«Парадиз» Санкт-Петербург

«Татарстан» Татарстан

«Жемчужина» Самарская область

Поздравляем тольяттинскую «Жемчужину» и наставника команды Валентину Цаплеву с бронзой первого этапа Кубка России!

Фото: Максим Калинкин/минспорта СО