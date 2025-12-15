В Самаре прошли соревнования по синхронному фигурному катанию

С 12 по 14 декабря в самарском Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходили первый этап Кубка России, всероссийские соревнования и всероссийское физкультурное мероприятие по синхронному фигурному катанию.
На самарском льду выступили 39 команд из разных регионов России, в том числе семь команд из Самарской области.
Победителями и призёрами стали:
2-й спортивный разряд
«Матрешки» Татарстан
«Голден Прайз» Санкт-Петербург
«Юность-преновисы» Свердловская область
1-й спортивный разряд
«Казаночка» Татарстан
«Фриволите-1» Московская область
«Санрайз-2» Санкт-Петербург
Кандидаты в мастера спорта
«Юность» Свердловская область
«Санрайз-1» Санкт-Петербург
«Кристалл Айс Джуниор» Москва
Мастера спорта
«Парадиз» Санкт-Петербург
«Татарстан» Татарстан
«Жемчужина» Самарская область
Поздравляем тольяттинскую «Жемчужину» и наставника команды Валентину Цаплеву с бронзой первого этапа Кубка России!
Фото: Максим Калинкин/минспорта СО