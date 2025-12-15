Я нашел ошибку
Главные новости:
На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет порядка 75%.
В Самаре продолжается строительство ФОКа в поселке Прибрежном
Время работы горячей линии – ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10:00 до 17:00.
«Горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров работает в Самаре
В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды.
Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций
Медицинскую помощь в современных условиях также будут получать и жители соседних населенных пунктов. Работу в новом ФАПе продолжит опытный фельдшер.
В селе Севрюкаево Ставропольского района возводят новый ФАП
Комплексная программа «Самарское долголетие» направлена на увеличение периода активной жизни и улучшение её качества для старшего поколения.
В регионе начал работу первый центр «Самарское долголетие» для старшего поколения
По информации Приволжского УГМС 16 декабря в Самаре ночью -11, -13°С, днем -8, -10°С. Местами гололедица.
16 декабря в регионе без осадков, до -13°С
Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе примут участие 295 специалистов: 206 врачей и 89 средних медицинских работников.
165 специалистов региона в этом году стали участниками программы «Земский доктор/Земский фельдшер»
Ответственное отношение к своему здоровью поможет не только улучшить качество жизни, но и позволит увеличить ее продолжительность.
Самарский врач назвала 8 правил ответственнгое отношения к своему здоровью
В Самаре прошли соревнования по синхронному фигурному катанию

134
На самарском льду выступили 39 команд из разных регионов России, в том числе семь команд из Самарской области.

С 12 по 14 декабря в самарском Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходили первый этап Кубка России, всероссийские соревнования и всероссийское физкультурное мероприятие по синхронному фигурному катанию.

На самарском льду выступили 39 команд из разных регионов России, в том числе семь команд из Самарской области.

Победителями и призёрами стали:

2-й спортивный разряд

«Матрешки» Татарстан
«Голден Прайз» Санкт-Петербург
«Юность-преновисы» Свердловская область

1-й спортивный разряд

«Казаночка» Татарстан
«Фриволите-1» Московская область
«Санрайз-2» Санкт-Петербург

Кандидаты в мастера спорта

«Юность» Свердловская область
«Санрайз-1» Санкт-Петербург
«Кристалл Айс Джуниор» Москва

Мастера спорта

«Парадиз» Санкт-Петербург
«Татарстан» Татарстан
«Жемчужина» Самарская область

Поздравляем тольяттинскую «Жемчужину» и наставника команды Валентину Цаплеву с бронзой первого этапа Кубка России!

 

Фото:  Максим Калинкин/минспорта СО

Теги: Самара

