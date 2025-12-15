В Самаре продолжается строительство ФОКа в поселке Прибрежном

В Самаре продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Прибрежном. Об этом во время своего прямого эфира рассказал глава Красноглинского района Самары Вячеслав Коновалов. По его словам, на сегодняшний день техническая готовность объекта составляет порядка 75%.



«ФОК в Прибрежном станет одним из крупнейших объектов социальной инфраструктуры не только в нашем районе, но и в Самаре в целом. На территории площадью порядка 10 тысяч квадратных метров можно будет заниматься футболом, волейболом, баскетболом, индивидуальными видами спорта из категории единоборств и, например, художественной гимнастики; на втором этаже разместится тренажерный зал. Функциональные характеристики ФОКа определены с учетом мнения жителей. В процессе строительства внесены необходимые изменения в проектную документацию, и вместо баскетбольной площадки устроено поле для игры в мини-футбол. Также оборудована современная воркаут-площадка», – рассказал Вячеслав Коновалов.



В настоящее время в полном объеме смонтированы стеновые сэндвич-панели и кровельный профнастил, устройство витражей и окон, полов первого и второго этажей, спортзала. На финишной прямой — отделка фасада и внутренних помещений, устройство кровли, перегородок водонапорной камеры, монтаж системы инженерных коммуникаций: установка сетей водоснабжения и канализации, устройство наружной тепловой сети. На 98% выполнено благоустройство прилегающей территории, в том числе монтаж наружного освещения.

Отметим, что строительство ФОКа ведется в рамках городской программы «Развитие физической культуры и спорта».



Как подчеркнул Вячеслав Коновалов, двери ФОКа будут открыты для жителей города и для учебных занятий по самбо и дзюдо воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва им. В.В. Ольховского № 11, по футболу — спортивной школы «Чайка» и по спортивному ориентированию — спортивной школы «Саксор».

Фото: пресс-служба администрации Самары