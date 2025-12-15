Снято ограничение движения транспорта на М-5 «Урал» с 98 км по 129 км

Снято ограничение движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на М-5 «Урал» с 98 км по 129 км.

В 15.50 15.12.2025 от ФКУ «Поволжуправтодор» поступило сообщение о том, что в 15.45 15.12.2025 временное ограничения движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск подъезд к г. Оренбург с 98 км по 129 км (м.р. Нефтегорский, м.р. Алексеевский, м.р. Борский) снято.

Движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме.

Фото: freepik.com