Следж-хоккейный клуб «Лада» дебютировал в Высшей лиге ЧР

Профессиональная следж-хоккейная команда «Лада» из Самарской области завершила свой первый старт в чемпионате России среди команд Высшей лиги, приняв участие в третьем круге чемпионата.

В турнире сыграли восемь сильнейших команд страны: АКМ Тульская область, «Феникс» Московская область, «Югра» ХМАО, «Удмуртия» Удмуртия, «Ястребы» Оренбургская область, «Звезда» Санкт-Петербург, «Торпедо» Нижегородская область и «Лада» Самарская область.

Для команды из Самарской области, в составе которой выступают ветераны СВО, это был дебют на столь высоком уровне. «Ладе» не удалось добиться побед в матчах с сильными соперниками, но команда получила ценный игровой опыт.

"Мы рады войти в восьмерку сильнейших команд страны и получить возможность проверить свои силы против лучших коллективов лиги. Встречи с ведущими соперниками позволили нашим спортсменам увидеть новые игровые стандарты, повысить собственный уровень и определить направления дальнейшего развития. С каждым матчем команда выглядела увереннее, мастеровитее, более опытно. С каждым поединком наши ребята играли заметно лучше, показывая более качественный хоккей и оказывая все более достойное сопротивление соперникам. Динамика роста была очевидна", - отметил руководитель СХК «Лада» Дмитрий Дронов.

Фото: Самарский спорт