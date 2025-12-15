Я нашел ошибку
В турнире сыграли восемь сильнейших команд страны. «Ладе» не удалось добиться побед в матчах с сильными соперниками, но команда получила ценный игровой опыт.
Следж-хоккейный клуб «Лада» дебютировал в Высшей лиге ЧР
Святки, как и другие народные праздники, имели глубокий смысл - в них человек наиболее остро ощущал себя одновременно личностью и частью коллектива.
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Глава региона отметил важность комплексных мероприятий, направленных на поддержку молодых семей и создание условий для повышения рождаемости.
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области в 2026 году увеличат квоты на бесплатное ЭКО
Территориальный кадровый центр Кинель‑Черкасского района возглавил Всероссийский рейтинг по результатам мониторинга качества клиентского опыта в 2025 году, который проводит Федеральный центр компетенций в сфере занятости ФГБУ «ВНИИ труда». 
Кадровые центры региона – в лидерах по качеству и эффективности работы
Важно помнить, что за нарушение режима охранных зон действует административная ответственность.
Ещё 60 памятников природы региона под двойной защитой
Майонез не получится заменить в оливье или в мимозе, зато есть множество рецептов, где присутствие майонеза необязательно.
Эксперт рассказал о полезных альтернативах майонезу в новогодних салатах
Участники вместе изготовили новогодние игрушки, погрузившись в атмосферу праздника и доброго настроения.
Сотрудники УИИ УФСИН СО провели занятие для матерей с детьми
В областном финале приняли участие 19 команд младшей и взрослой возрастных групп со всего региона. Команды представили творческие номера о важности безопасного поведения на дороге.
В губернии подвели итоги областного творческого конкурса‑фестиваля «ЮИД – за безопасный мир!»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Профессиональная следж-хоккейная команда «Лада» из Самарской области завершила свой первый старт в чемпионате России среди команд Высшей лиги, приняв участие в третьем круге чемпионата.

В турнире сыграли восемь сильнейших команд страны: АКМ Тульская область, «Феникс» Московская область, «Югра» ХМАО, «Удмуртия» Удмуртия, «Ястребы» Оренбургская область, «Звезда» Санкт-Петербург, «Торпедо» Нижегородская область и «Лада» Самарская область.

Для команды из Самарской области, в составе которой выступают ветераны СВО, это был дебют на столь высоком уровне. «Ладе» не удалось добиться побед в матчах с сильными соперниками, но команда получила ценный игровой опыт.

 "Мы рады войти в восьмерку сильнейших команд страны и получить возможность проверить свои силы против лучших коллективов лиги. Встречи с ведущими соперниками позволили нашим спортсменам увидеть новые игровые стандарты, повысить собственный уровень и определить направления дальнейшего развития. С каждым матчем команда выглядела увереннее, мастеровитее, более опытно. С каждым поединком наши ребята играли заметно лучше, показывая более качественный хоккей и оказывая все более достойное сопротивление соперникам. Динамика роста была очевидна", - отметил руководитель СХК «Лада» Дмитрий Дронов. 

 

Фото:  Самарский спорт 

15 декабря 2025  18:12
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области в 2026 году увеличат квоты на бесплатное ЭКО
С застройкой в Ленинском, Красноглинском и Октябрьском районах Самары. Реализация проектов позволит обеспечить ввод более 173 тысяч квадратных метров жилья. 
15 декабря 2025  17:09
Эксперты Градсовета Самарской области утвердили мастер-планы комплексной застройки трех территорий в Самаре 
В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды.
15 декабря 2025  15:57
Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций
15 декабря 2025  13:48
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025  12:15
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
