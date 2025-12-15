Я нашел ошибку
В турнире сыграли восемь сильнейших команд страны. «Ладе» не удалось добиться побед в матчах с сильными соперниками, но команда получила ценный игровой опыт.
Следж-хоккейный клуб «Лада» дебютировал в Высшей лиге ЧР
Святки, как и другие народные праздники, имели глубокий смысл - в них человек наиболее остро ощущал себя одновременно личностью и частью коллектива.
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Глава региона отметил важность комплексных мероприятий, направленных на поддержку молодых семей и создание условий для повышения рождаемости.
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области в 2026 году увеличат квоты на бесплатное ЭКО
Территориальный кадровый центр Кинель‑Черкасского района возглавил Всероссийский рейтинг по результатам мониторинга качества клиентского опыта в 2025 году, который проводит Федеральный центр компетенций в сфере занятости ФГБУ «ВНИИ труда». 
Кадровые центры региона – в лидерах по качеству и эффективности работы
Важно помнить, что за нарушение режима охранных зон действует административная ответственность.
Ещё 60 памятников природы региона под двойной защитой
Майонез не получится заменить в оливье или в мимозе, зато есть множество рецептов, где присутствие майонеза необязательно.
Эксперт рассказал о полезных альтернативах майонезу в новогодних салатах
Участники вместе изготовили новогодние игрушки, погрузившись в атмосферу праздника и доброго настроения.
Сотрудники УИИ УФСИН СО провели занятие для матерей с детьми
В областном финале приняли участие 19 команд младшей и взрослой возрастных групп со всего региона. Команды представили творческие номера о важности безопасного поведения на дороге.
В губернии подвели итоги областного творческого конкурса‑фестиваля «ЮИД – за безопасный мир!»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»

71
Святки, как и другие народные праздники, имели глубокий смысл - в них человек наиболее остро ощущал себя одновременно личностью и частью коллектива.

Выставка Детской картинной галереи «Святки, прялки да колядки» посвящена традициям и смыслам святочных гуляний и, шире, русскому народному календарю, а также зимним занятиям и ремёслам наших предков.    (6+)
До начала XX века большинство русского населения смотрело на окружающий мир глазами крестьянина: через призму земледельческого цикла, народных обрядов и фольклора, почитая «крестьянских» святых и осмысляя праздники церковного календаря с позиций земледельца. Жизненный уклад крестьянина определялся в первую очередь сменой времен года, поворотными сроками солнечного календаря.
Одним из самых ярких многодневных народных праздников на Руси были Святки. Этот период времени был приурочен к зимнему солнцевороту и открывал народный солнечный год. Святки длились двенадцать дней (по числу месяцев года), с Рождества Христова до Крещения Господня. Корни большинства святочных обрядов, совершаемых в связи с наступлением нового солнечного года, восходят к глубокой древности. 
Святки, как и другие народные праздники, имели глубокий смысл - в них человек наиболее остро ощущал себя одновременно личностью и частью коллектива. Через праздники происходила передача от старших младшим закрепленного в веках знания многих поколений - от принятых норм поведения, отношения к прошлому и предкам до демонстрации нарядов и исполнения традиционных песен. Именно это богатство, многогранность и жанровая сложность Святок стали главной темой представленной выставки.   
В центральном зале музея воссоздана сцена гуляния ряженых, в которой использован этнографический материал, собранный в экспедициях по селам Самарской и Ульяновской области  Самарского центра русской традиционной культуры. Среди экспонатов этого зала представлен уникальный подлинник – святочная деревянная маска «харя» из села  Ерёмкино Ульяновской области (сейчас хранится в Музее истории и краеведения села Большая Борла).
 Экспозиция «Святки, прялки да колядки» отражает и такую важную сторону годового календарного цикла как чередование праздников и будней, работы и отдыха. Поэтому вторая, «будничная» половина выставки раскрывает тему зимних крестьянских занятий и ремёсел. Один из залов посвящён мужским занятиям, в том числе таким экзотическим для современного человека, как кубовая набойка, а другой – женским. Здесь представлены предметы из коллекции Детской картинной галереи, других музеев и частных коллекций. А в подвале особняка Клодта можно будет узнать о главных темах и традициях святочных гаданий, подблюдных песнях и о том, какое время в году считалось лучшим, чтобы узнать свою судьбу.   

Выставка «Святки, прялки да колядки» подготовлена при участии 
Краеведческого  музея  города Похвистнево 
Музея истории и краеведения с.Большая Борла (Ульяновская область)
Тольяттинского краеведческого музея  
Самарского центра русской традиционной культуры 
Этнографического  музея «Горница»
Самарского музея-мастерской народного искусства 
Самарского государственного  института культуры 
Мастерской Балина и Павла Викторовича Осипова 
Народного мастера Самарской области Натальи Анатольевны Хайруллиной 
Татьяны Александровны Дейс.
Выставка открыта с 16 декабря 2025 года до 15 марта 2026 по адресу: ул. Куйбышева, 139. 

Фото предоставлено пресс-службой Детской картинной галереи

Глава региона отметил важность комплексных мероприятий, направленных на поддержку молодых семей и создание условий для повышения рождаемости.
15 декабря 2025  18:12
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области в 2026 году увеличат квоты на бесплатное ЭКО
71
С застройкой в Ленинском, Красноглинском и Октябрьском районах Самары. Реализация проектов позволит обеспечить ввод более 173 тысяч квадратных метров жилья. 
15 декабря 2025  17:09
Эксперты Градсовета Самарской области утвердили мастер-планы комплексной застройки трех территорий в Самаре 
132
В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды.
15 декабря 2025  15:57
Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций
265
