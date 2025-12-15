Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»

Выставка Детской картинной галереи «Святки, прялки да колядки» посвящена традициям и смыслам святочных гуляний и, шире, русскому народному календарю, а также зимним занятиям и ремёслам наших предков. (6+)

До начала XX века большинство русского населения смотрело на окружающий мир глазами крестьянина: через призму земледельческого цикла, народных обрядов и фольклора, почитая «крестьянских» святых и осмысляя праздники церковного календаря с позиций земледельца. Жизненный уклад крестьянина определялся в первую очередь сменой времен года, поворотными сроками солнечного календаря.

Одним из самых ярких многодневных народных праздников на Руси были Святки. Этот период времени был приурочен к зимнему солнцевороту и открывал народный солнечный год. Святки длились двенадцать дней (по числу месяцев года), с Рождества Христова до Крещения Господня. Корни большинства святочных обрядов, совершаемых в связи с наступлением нового солнечного года, восходят к глубокой древности.

Святки, как и другие народные праздники, имели глубокий смысл - в них человек наиболее остро ощущал себя одновременно личностью и частью коллектива. Через праздники происходила передача от старших младшим закрепленного в веках знания многих поколений - от принятых норм поведения, отношения к прошлому и предкам до демонстрации нарядов и исполнения традиционных песен. Именно это богатство, многогранность и жанровая сложность Святок стали главной темой представленной выставки.

В центральном зале музея воссоздана сцена гуляния ряженых, в которой использован этнографический материал, собранный в экспедициях по селам Самарской и Ульяновской области Самарского центра русской традиционной культуры. Среди экспонатов этого зала представлен уникальный подлинник – святочная деревянная маска «харя» из села Ерёмкино Ульяновской области (сейчас хранится в Музее истории и краеведения села Большая Борла).

Экспозиция «Святки, прялки да колядки» отражает и такую важную сторону годового календарного цикла как чередование праздников и будней, работы и отдыха. Поэтому вторая, «будничная» половина выставки раскрывает тему зимних крестьянских занятий и ремёсел. Один из залов посвящён мужским занятиям, в том числе таким экзотическим для современного человека, как кубовая набойка, а другой – женским. Здесь представлены предметы из коллекции Детской картинной галереи, других музеев и частных коллекций. А в подвале особняка Клодта можно будет узнать о главных темах и традициях святочных гаданий, подблюдных песнях и о том, какое время в году считалось лучшим, чтобы узнать свою судьбу.

Выставка «Святки, прялки да колядки» подготовлена при участии

Краеведческого музея города Похвистнево

Музея истории и краеведения с.Большая Борла (Ульяновская область)

Тольяттинского краеведческого музея

Самарского центра русской традиционной культуры

Этнографического музея «Горница»

Самарского музея-мастерской народного искусства

Самарского государственного института культуры

Мастерской Балина и Павла Викторовича Осипова

Народного мастера Самарской области Натальи Анатольевны Хайруллиной

Татьяны Александровны Дейс.

Выставка открыта с 16 декабря 2025 года до 15 марта 2026 по адресу: ул. Куйбышева, 139.

Фото предоставлено пресс-службой Детской картинной галереи