Сотрудники УИИ УФСИН СО провели занятие для матерей с детьми

В преддверии Нового года сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Самарской области организовали творческое занятие для осуждённых, отбывающих наказание с отсрочкой, и их малолетних детей. Участники вместе изготовили новогодние игрушки, погрузившись в атмосферу праздника и доброго настроения.

Совместное творчество стало не только увлекательным досугом, но и важной частью воспитательной и профилактической работы. Занятия способствуют укреплению семейных связей, помогают родителям и детям провести время вместе, создавая тёплые и запоминающиеся моменты, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области.