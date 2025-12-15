Кадровые центры региона – в лидерах по качеству и эффективности работы

Территориальный кадровый центр Кинель‑Черкасского района возглавил Всероссийский рейтинг по результатам мониторинга качества клиентского опыта в 2025 году, который проводит Федеральный центр компетенций в сфере занятости ФГБУ «ВНИИ труда».

Всего была проведена оценка 375 территориальных кадровых центров «Работа России» по всей стране. В десятку лучших также вошли территориальный кадровый центр Борского района (четвертое место), территориальный кадровый центр Большеглушицкого района (восьмое место) и территориальный кадровый центр Алексеевского района (десятое место). А Управляющий центр занятости населения Самарской области занял второе место по стране.

«В этом рейтинге отражается качество работы кадровых центров как с гражданами, так и с работодателями, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – Клиентоцентричность, то есть доступность, полезность и комфортность получения услуг службы занятости, оценивали те, кто обращался за такими услугами. Высокий результат – это заслуга всех работников кадровых центров, но нам есть куда стремиться и развиваться. В кадровых центрах региона рады помочь и жителями в вопросах профобучения и трудоустройства, и работодателям в подборе кадров и получении мер поддержки».

Узнать больше об услугах кадровых центров можно на портале «Работа России», по телефону контакт-центра 8 (800)302-15-44, а также непосредственно в территориальных кадровых центрах в своих муниципалитетах.

Фото: минтруд Самарской области