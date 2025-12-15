Я нашел ошибку
Главному порталу страны сегодня 16 лет
Самарцам рассказали, как меняются онлайн-привычки покупателей старше 55 лет
Самарские судостроительные предприятия нарастили производительность в рамках нацпроекта, укрепляя потенциал отечественного маломерного флота
продажи костюмов Деда Мороза в Самаре выросли в 2,5 раза
На торгах можно приобрести 24 земельных участка в Самарской области
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг

Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг

Самарский Музей почты представит коллекцию филателистических раритетов, созданных по мотивам легенд мирового кинематографа. В экспозицию новой выставки вошли почтовые марки с персонажами из знаменитых кинофраншиз XX–XXI веков — от «Звёздных войн» до «Властелина колец» и «Игры престолов». Представлены также почтовые марки и карточки, посвящённые звёздам российского и советского кинематографа.

Посетители выставки смогут увидеть 224 экспоната: марки, конверты первого дня, почтовые карточки, значки и монеты, выпущенные в современной России и СССР, Кыргызстане, США, Канаде, Португалии, Китае и других странах. На стендах — почтовые марки с командой «Энтерпрайза», Магистром Йодой и Дартом Вейдером, Нео и агентом Смитом, Альбусом Дамблдором и Кольцом Всевластия. В числе наиболее необычных и ценных экспонатов — голографическая марка, марка с золотым покрытием, номерные блоки, выпущенные ограниченным тиражом, а также сувенирные наборы, которые редко встречаются даже на специализированных аукционах.

Все экспонаты предоставил Музею почты самарский коллекционер Николай Папин. В экспозицию вошла лишь часть его собрания, которое он формировал более десяти лет, приобретая редкие филателистические материалы в России и за рубежом. Особое место в коллекции занимают марки по вселенной «Звёздного пути», поклонником которой является Николай. Например, листы марок из Австралии добирались до Самары почти девять месяцев, прежде чем занять почётное место в собрании.

Не обошёл вниманием коллекционер и отечественный кинематограф. Марки и почтовые карточки, посвящённые нашим актерам и фильмам менее эпичны, чем созданные по мотивам блокбастеров, но полны тепла, ностальгии и любви к отечественному кино. Эти экземпляры также вошли в экспозицию.

По словам организаторов, идея выставки возникла как поиск новых форм диалога с аудиторией и попытка продемонстрировать, что современная филателия способна удивлять.

Открытие выставки состоится в субботу, 20 декабря, в 11:00. Для посетителей всех возрастов Музей почты в Самаре работает бесплатно. В этом же здании открыто уникальное отделение Почты России, оформленное в ретро-стиле.

Музей «Музей самарской почты» находится по адресу Самара, Молодогвардейская улица, 144.

Теги: Мероприятия

