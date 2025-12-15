Самара стала одним из лидеров в рейтинге вежливых водителей сервиса для заказа такси

Сервис для заказа такси Drivee проанализировал оценки и отзывы пользователей, на основе которых формируется их рейтинг, и определил регионы с наиболее высокими оценками водителей и пассажиров, зарегистрированных в приложении. Самара вошла в пятёрку лидеров.

В Drivee каждый водитель и пассажир, зарегистрированный в сервисе, имеет рейтинг, который основан на отзывах реальных пользователей. Чем выше оценка, тем больше доверия. Максимум — 5 баллов. От 4,9 до 4,95 — «хорошо», от 4,95 и выше — «отлично». В рейтинге городов, где зафиксировано наибольшее число водителей с самой высокой средней оценкой, Самара вошла в тройку лидеров с долей 52% водителей с самым высоким баллом. Также в топ-5 вошли Сочи, Оренбург, Волгоград и Новосибирск. В Самаре пассажиры отмечают в комментариях чаще всего высокую скорость подачи авто, хороший автомобиль с просторным салоном, а также вежливость водителя.