Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области открылось пространство События. Вызовы. Общество
В Самарской области открылось пространство События. Вызовы. Общество
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
Каждый четвёртый самарец готов снизить свои зарплатные ожидания ради трудоустройства
Каждый четвёртый самарец готов снизить свои зарплатные ожидания ради трудоустройства
Самара стала одним из лидеров в рейтинге вежливых водителей сервиса для заказа такси
Самара стала одним из лидеров в рейтинге вежливых водителей сервиса для заказа такси
На трассе Самара - Оренбург в Нефтегорском районе произошло столкновение, двое пострадавших
На трассе Самара - Оренбург в Нефтегорском районе произошло столкновение, двое пострадавших
В Похвистнево горела баня. К сожалению, погиб человек
В Похвистнево горела баня. К сожалению, погиб человек
В Самарской губдуме обсудили названия административных округов и их административных центров
В Самарской губдуме обсудили названия административных округов и их административных центров
Главному порталу страны сегодня 16 лет
Главному порталу страны сегодня 16 лет
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
0.39
EUR 93.56
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самара стала одним из лидеров в рейтинге вежливых водителей сервиса для заказа такси

69
Самара стала одним из лидеров в рейтинге вежливых водителей сервиса для заказа такси

Сервис для заказа такси Drivee проанализировал оценки и отзывы пользователей, на основе которых формируется их рейтинг, и определил регионы с наиболее высокими оценками водителей и пассажиров, зарегистрированных в приложении. Самара вошла в пятёрку лидеров.

В Drivee каждый водитель и пассажир, зарегистрированный в сервисе, имеет рейтинг, который основан на отзывах реальных пользователей. Чем выше оценка, тем больше доверия. Максимум — 5 баллов. От 4,9 до 4,95 — «хорошо», от 4,95 и выше — «отлично». В рейтинге городов, где зафиксировано наибольшее число водителей с самой высокой средней оценкой, Самара вошла в тройку лидеров с долей 52% водителей с самым высоким баллом. Также в топ-5 вошли Сочи, Оренбург, Волгоград и Новосибирск. В Самаре пассажиры отмечают в комментариях чаще всего высокую  скорость подачи авто, хороший автомобиль с просторным салоном, а также вежливость водителя.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре запустили масштабную модернизацию трамвайной сети
11 декабря 2025, 13:56
В Самаре запустили масштабную модернизацию трамвайной сети
Городской парк пополняется новыми низкопольными трамваями «Львенок» и трехсекционными составами «Витязь-М». Транспорт
535
В Самаре монтаж верхнего строения пути тоннеля метро завершат в 2026 году
09 декабря 2025, 13:18
В Самаре монтаж верхнего строения пути тоннеля метро завершат в 2026 году
Об этом сообщил министр строительства Самарской области Александр Фомин. Закупка оборудования выполнена на 80%, оставшиеся позиции закроют в ближайшее время. Строительство и Недвижимость
576
В центре Самары 9 декабря автобусы пойдут в объезд
09 декабря 2025, 12:25
В центре Самары 9 декабря автобусы пойдут в объезд
Это связано с проведением дорожных работ на пересечении улиц Галактионовской и Ульяновской, сообщает Дептранс. Транспорт
591
В центре внимания
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
15 декабря 2025  13:48
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
12
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025  12:15
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
174
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
15 декабря 2025  10:47
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
211
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели.
15 декабря 2025  10:16
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели
177
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
14 декабря 2025  19:15
В Самарской области прошел оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения 
542
Весь список