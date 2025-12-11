Я нашел ошибку
Главные новости:
Ярмарка у дома культуры «Октябрь» в поселке Мехзавод завершила свою работу полностью.
Сельскохозяйственная ярмарка у музея Алабина продолжает торговлю в круглогодичных павильонах
В результате столкновения водитель одного из грузовиков получил травмы ног и оказался зажат в кабине аварийного автомобиля.
В Волжском районе на месте ДТП с тремя грузовиками работали 5 спасателей
С проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».
«Горячая линия» о нарушениях в выплате зарплаты работает в Самаре
Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
12 декабря в регионе ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица
Самарские полицейские ведут активную работу по профилактике травматизма среди детей и подростков, а также по патриотическому воспитанию молодежи.
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
В Арт-парке установили современный светодиодный экран на главной сцене, музыкальные колонки вдоль, а также оборудование бесплатных зарядных станций с доступом к Wi-Fi.
В Парке культуры и отдыха Отрадного открыли арт-парк «Прикосновение»
В новых зданиях будет установлено необходимое оборудование: электрокардиографы, дефибрилляторы и другая техника.
В трёх поселках Большечерниговского района возводят новые ФАПы
Соревнования посвященные памяти тренера- основоположника дзюдо и самбо в Сызрани Александра Викторовича Жигулева.
477 дзюдоистов стали участниками «Кубка Феникса» в Сызрани
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
В Самаре запустили масштабную модернизацию трамвайной сети

В Самаре запустили масштабную модернизацию трамвайной сети

В Самаре полным ходом идет масштабная программа по модернизации трамвайной инфраструктуры. Уже сейчас на улицах можно встретить новые современные вагоны, а ремонтные бригады активно обновляют пути.

Городской парк пополняется новыми низкопольными трамваями «Львенок» и трехсекционными составами «Витязь-М». Эти модели оснащены кондиционерами, USB-разъемами для зарядки гаджетов и информационными дисплеями. В 2025 году в Самару поступило 40 таких вагонов, а в 2026 году ожидается поставка еще 31 нового трамвая.

Параллельно ведется капитальный ремонт путей. Осенью 2024 года был полностью обновлен сложный участок на улице Ново-Садовой. В 2025 году стартовала программа по ремонту пяти самых проблемных перекрестков, работы на которых ведутся преимущественно в ночное время, чтобы меньше мешать движению. В планах на следующий год обновление еще 15 перекрестков с применением современных технологий: замены рельсов и шпал, обустройства дренажа и новой контактной сети, пишет Самара-АиФ.

 

