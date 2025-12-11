В Самаре запустили масштабную модернизацию трамвайной сети

В Самаре полным ходом идет масштабная программа по модернизации трамвайной инфраструктуры. Уже сейчас на улицах можно встретить новые современные вагоны, а ремонтные бригады активно обновляют пути.

Городской парк пополняется новыми низкопольными трамваями «Львенок» и трехсекционными составами «Витязь-М». Эти модели оснащены кондиционерами, USB-разъемами для зарядки гаджетов и информационными дисплеями. В 2025 году в Самару поступило 40 таких вагонов, а в 2026 году ожидается поставка еще 31 нового трамвая.

Параллельно ведется капитальный ремонт путей. Осенью 2024 года был полностью обновлен сложный участок на улице Ново-Садовой. В 2025 году стартовала программа по ремонту пяти самых проблемных перекрестков, работы на которых ведутся преимущественно в ночное время, чтобы меньше мешать движению. В планах на следующий год обновление еще 15 перекрестков с применением современных технологий: замены рельсов и шпал, обустройства дренажа и новой контактной сети, пишет Самара-АиФ.