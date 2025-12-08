В Самаре планируют обустроить семь новых пешеходных переходов

Стали известны подробности строительства второго этапа магистрали Центральная. Их озвучил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Известно, что во время реализации масштабного проекта в столице губернии обустроят сразу семь новых пешеходных переходов.

Три новых перехода будут подземными. Их планируют обустроить в районе пересечения проспекта Карла Маркса с улицей Березовой, в районе остановки «Столовая» и недалеко от Самарской ТЭЦ.

Также в проекте предусмотрены сразу четыре надземных пешеходных перехода. Два из них рассчитывают построить в районе рынка в 15-м микрорайоне. Здесь же, по планам, будет одна из новых развязок. Правда, для реализации этой части проекта придется пожертвовать частью рынка, расположенного на пересечении Ташкентской и проспекта Карла Маркса, пишет 63.ру.

Еще два надземных перехода будут располагаться в районе офисного здания на Мирной, 3 и недалеко от кафе на проспекте Карла Маркса, 468а. Что будет с этими строениями, пока что неизвестно.