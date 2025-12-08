В Тольятти в новом году появятся новые маршруты общественного транспорта

Информацию сообщили в Муниципальном центре управления городского округа Тольятти. Всего в Автограде в 2026 году запланировали запустить семь новых маршрутов. Из них два троллейбусных и пять автобусных.



Это будет сделано с целью решения проблемы отсутствия транспортного сообщения на каких-то территориях, а также в вечерние часы.



Отметим, что в этом году по тольяттинским дорогам уже вовсю курсируют автобусы по трем новым маршрутам № 65, 68 и 69. Кроме того, были внесены корректировки в уже действующие рейсовые направления общественного транспорта, пишет Сова.