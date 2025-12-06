Прямая линия губернатора стала масштабным открытым диалогом по развитию отраслей экономики всей Самарской области

Рост и развитие промышленности – залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона, которая состоялась 5 декабря.

«Почти 2,5 часа губернатор отвечал на вопросы жителей Самарской области! Вопросы разные. От больших до вроде бы совсем бытовых. Вячеслав Андреевич в ходе прямой линии продемонстрировал, что для него нет не важных вопросов. С одинаковым вниманием и погружением говорил о крупном дорожном строительстве в столице региона и о том, что каждое село должно быть обеспечено хорошими дорогами. Обновление парка общественного транспорта и проблемы с отдельным маршрутом автобусов. Что важно – ни одно обращение на прямую линию с губернатором Самарской области не останется без ответа», – подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников.

Подводя предварительные итоги уходящего года, глава региона отметил, что в настоящий момент реализуется свыше 300 инвестиционных проектов с общим объемом вложений порядка 1,4 трлн рублей. Из них 25 ивестпроектов – уже реализованы. «Мы ожидаем, что за 2025 год в экономику региона будет вложено более 600 млрд рублей инвестиций, что на 30 млрд рублей больше, чем в прошлом году», – добавил Вячеслав Федорищев.

Реализация инвестрпроектов в конечном итоге повлияет на уровень жизни населения региона. «Будут появляться новые высокотехнологичные рабочие места с высокой заработной платой, и дополнительные налоговые платежи в бюджет», – отметил глава региона.

Ряд ключевых отраслей промышленности демонстрируют рост. По данным за 10 месяцев, индекс промпроизводства в химической отрасли составляет 106,7 %, металлургии – 102,9 %, лекарственных средств и медицинских материалов – 128,5 %, машин и оборудования – 103,5 %, электрооборудования – 105 %, пищевых продуктов – 102,9 %. Отличные результаты показывают аграрии: собрано свыше 3,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур – рост на 15,5 % к 2024 году.

«Единственная отрасль, которая показывает отрицательную динамику, – это автомобилестроение. Но мы понимаем, с чем это связано. Наше предприятие АВТОВАЗ, которое производит отечественные автомобили, находится в низком тренде рынка. Но мы очень многое делаем для того, чтобы АВТОВАЗ и трудовой коллектив чувствовал себя комфортно», – отметил Вячеслав Федорищев.

Внимание со стороны Президента России Владимира Путина, Правительства России, Правительства Самарской области, разрабатываемые меры поддержки позволяют АВТОВАЗу и коллективу развиваться дальше. Напомним, в этом году запущено серийное производство автомобилей «Лада Искра», а на следующий год запланирован старт выпуска кроссовера «Лада Азимут» – полностью российская разработка.

«Губернатор провел очень насыщенный, динамичный эфир. Он не только ответил на вопросы жителей, дал поручения по решению конкретных проблем, но и озвучил базовую информацию, цифры по многим направлениям развития региона. В частности, говоря про экономику Самарской области, он затронул и тему «АВТОВАЗа». Вячеслав Андреевич в очередной раз подчеркнул, что самочувствие трудового коллектива и стабильная работа предприятия были и остаются в фокусе внимания региональных властей», – подчеркнул по итогам прямой линии президента АВТОВАЗа Максим Соколов.

Ожидается, что в целом за 2025 год индекс промышленного производства составит порядка 96,4%. И несмотря на это Самарская область сохраняет 2 место в Приволжском федеральном округе по объему отгруженной промышленной продукции и входит в десятку ведущих регионов страны по этому показателю.

Глава региона неоднократно говорил, что добиться роста в промышленности невозможно без развития науки. Это касается как передовых разработок, так и подготовки профессиональных кадров. Ряд вузов Самарской области вошли в число победителей государственных программ, в том числе «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы». К ним относится и Самарский государственный медицинский университет Минздрава России.

«Крайне важно, что регион софинансирует программы развития вузов. СамГМУ является одним из победителей программы «Приоритет-2030», «Передовые инженерные школы». Наши разработки внедряются, прежде всего, в системе здравоохранения региона, у которой есть хорошие перспективы для дальнейшего развития», – уверен ректор СамГМУ Александр Колсанов.

Он добавил, что медицина в последние годы получила мощный импульс развития. Строятся новые учреждения, в том числе ФАПы, капитально ремонтируются ранее построенные объекты здравоохранения, закупается новое современное высокотехнологичное диагностическое оборудование, на линии выходят новые автомобили скорой и неотложной медицинской помощи, внимание уделяется подбору кадров.

«Для меня, как ректора медицинского университета очень важно, что система здравоохранения и медицина в целом на контроле у Правительства региона, у губернатора лично. Мы видим, какие условия создаются для медработников и пациентов в лечебных учреждениях региона, что очень радует», – отметил Александр Колсанов.

Подводя итог, ректор СамГМУ подчеркнул, что прямая линия губернатора с жителями региона носила всеобъемлющий характер: «Были затронуты разные вопросы, интересующие наших жителей, даны исчерпывающие ответы. И очень важно, что был открытый диалог».

