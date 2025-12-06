Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год. Приказы ведомств опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Расписание ЕГЭ:

1 июня (понедельник) — история, литература, химия; 4 июня (четверг) — русский язык; 8 июня (понедельник) ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня; 11 июня (четверг) — обществознание, физика; 15 июня (понедельник) — биология, география, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть); 18 июня (четверг) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика; 19 июня (пятница) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика.

С 22 по 25 июня — резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.

Расписание ОГЭ:

2 июня (вторник) — математика; 5 июня (пятница) — по всем учебным предметам (кроме русского языка математики); 6 июня (суббота) — иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский), информатика; 9 июня (вторник) — русский язык; 16 июня (вторник) — по всем учебным предметам (кроме русского языка математики); 19 июня (пятница) — по всем учебным предметам (кроме русского языка математики).

29 июня предусмотрен резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля — по русскому языку, 3 и 6 июля — по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики, пишет Парламентская газета.