В Самаре планируется построить еще пять станций метро, не считая "Театральной"

Чтобы создать оптимальную и экономически успешную систему метро в Самаре, необходимо построить еще пять станций, не считая "Театральной". Об этом во время прямой линии заявил губернатор Вячеслав Федорищев.

По словам главы региона, система самарского метро не завершена и на 60 %. Для полноценной загрузки подземку нужно продлевать до точек, которые обеспечат наибольший прирост трафика. Частично этот вопрос решается вводом станции "Театральная". Завершить ее строительство планируют к концу 2026 года, а открыть для жителей – в первом квартале 2027-го.

- Станция "Театральная" важна для загрузки метрополитена, - сказал Вячеслав Федорищев. - По расчетам специалистов, трафик после ее открытия вырастет на 15-20 % в целом по системе метро.

Сейчас обсуждаются вопросы продления первой линии. Среди приоритетных локаций для будущих станций – железнодорожный вокзал и историческая часть Самары. Эта работа, по словам губернатора, ведется с профильным институтом, который занимается развитием транспортной системы Москвы,

- У нас сейчас формируется представление о том, что необходимо еще пять станций, чтобы метро было завершенным, комплексным, экономически более успешным, - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Инвестиции потребуются колоссальные, уточнил он. Регион намерен использовать действующие инструменты господдержки – инфраструктурные и бюджетные кредиты. Эти механизмы, напомнил губернатор, позволили решить финансовые вопросы, которые были связаны со строительством "Театральной".



Сейчас идет разработка комплексного предложения по завершению Самарского метрополитена.

- Думаю, к следующему году, когда завершим "Театральную", эти планы будут фундаментально подтверждены исследованиями. И с готовым предложением мы будем выходить в Правительство России. Дальше будет большая работа по привлечению необходимого финансирования, - резюмировал Вячеслав Федорищев.

Источник: СОВА