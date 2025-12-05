Прямая линия самарского губернатора: транспорт и ремонт дорог в числе ключевых

Большое количество обращений по теме ремонта дорог и транспортного сообщения поступило на прямую линию с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Одним из вопросов стал ремонт и благоустройство Ракитовского шоссе: нет переходов, камер, опасная дорога как для водителей, так и для пешеходов. Глава региона подчеркнул, что эту дорогу и мост готовят к полной реконструкции. В 2026 году будет сделана проектно-сметная документация, в 2027 году начнутся работы.

«Состояние шоссе мы все знаем, оно требует капитального решения», - сказал Вячеслав Федорищев. Он добавил, что также там появятся тротуары, освещение и камеры видеонаблюдения.

Одна камера уже установлена на Ракитовском шоссе на пересечении с улицей 1-я Малая. В начале следующего года будет установлена дополнительная камера видеонаблюдения в районе Ракитовского путепровода и пересечения с ул. Олимпийской.

Жители Бестужевки попросили отремонтировать дорогу к паромной переправе, на ней практически не осталось асфальта. Губернатор пояснил, что капитальный ремонт всех 19 км дороги запланирован на следующий год. В настоящее время ведется процедура заключения госконтракта. Главе Приволжского района даны соответствующие поручения.

«Здесь важен муниципальный контроль, командная работа и взаимодействие района и профильного министерства», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Кроме того, жители Самарской области задали вопрос главе региона о дороге Самара-Большая Черниговка: участок от с. Морша до с. Южный находится в плохом состоянии. Около 30 км дороги требуют ремонта.

Глава региона отметил, что старт ремонта этой дороги запланирован на следующий год, а завершат работы в 2027-м. Благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» там будет уложен новый асфальт, приведут в порядок съезды, выполнят благоустройство остановок общественного транспорта и заменят дорожные знаки.

Ремонт дороги в селе Троицкое в Безенчукском районе. Здесь Вячеслав Федорищев дал поручение министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артуру Абдрашитову обеспечить уже в следующем году заключение контракта на разработку проектной документации по капитальному ремонту дороги, чтобы в 2027 году выполнить необходимый объем работ.

«К 2029-2030 годам планируем суммарно в 2 раза увеличить финансирование на ремонт дорог. В целом наша задача, чтобы жители реально увидели, что качество дорог стало лучше», - сказал Вячеслав Федорищев.

Жители Новокуйбышевска попросили вернуть прямой маршрут из Новокуйбышевска до онкоцентра в Самаре. Губернатор отметил, что маршрут будет организован без пересадок и продлен до онкологического центра. Кроме того, с января будет запущен еще один городской маршрут, чтобы уменьшить время ожидания транспорта.

Жители с. Лопатино обратились с просьбой организовать маршрут из/в Лопатино и до автостанции Аврора. На данный момент село отрезано от города. По словам жителей, безответственный перевозчик не выполняет свои обязательств. Вячеслав Федорищев отметил, что вопрос будет решен в кратчайшие сроки.

Несколько вопросов от жителей были связаны с недобросовестными перевозчиками. Они рассказали губернатору о вопиющих случаях, когда высаживают из транспорта детей.

Глава региона поставил задачу министерству транспорта и автомобильных дорог сделать реестр недобросовестных подрядчиков, утвердить его до 1 января, а также открыть горячую линию, чтобы жители могли сообщать о подобных проблемах.

Отдельно глава региона остановился на обновлении общественного транспорта: «Системное обновление общественного транспорта – одна из приоритетных задач регионального правительства». Всего в этом году регион получит 301 единицу новой техники: 242 автобуса, 40 трамваев, 16 троллейбусов и 3 вагона метро.

Для справки: В 2025 году в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни» для Самары закуплены 117 автобусов. В 2024 году был заключен договор на поставку 71 односекционного трамвайного вагона «Львенок». Из них 40 – поступили в начале этого года и работают на линиях в Самаре. Для пассажирских перевозок в Тольятти поставлены 25 новых автобусов и 6 троллейбусов большого класса, до конца года запланирована поставка еще 22 автобусов и 8 троллейбусов. Также закуплен 1 автобус для учебных целей.

Для пассажирских перевозок в Чапаевске закуплены 30 автобусов ГАЗель-Сити. До конца года будет поставлен 1 автобус малого класса для организации пассажирских перевозок в муниципальном районе Кошкинский.

Для обеспечения межмуниципальных перевозок закуплены 23 автобуса ПАЗ. До конца будет закуплено еще 23 автобуса среднего и малого классов (с привлечением средств специальных казначейских кредитов).

В 2026 году планируется поставка 31 односекционного трамвайного вагона «Львенок», 101 автобуса и 31 троллейбуса.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области