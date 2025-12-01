Я нашел ошибку
В ГД создали рабочую группу по выработке решений о защите покупателей вторичного жилья в России, принять участие в её работе пригласили Ларису Долину.
Депутаты пригласили Долину на заседение ГД для обсуждения проблемы сделок с жильем на вторичном рынке
Кульминацией мероприятия стало приготовление рекордной порции салата в форме символа 2026 года - лошади.
В Москве 1 декабря прошел кулинарный фестиваль «Селедка под шубой»
Клавдия Гадючкина пережила важнейшие события в истории России: Октябрьскую революцию, Первую мировую, Великую Отечественную войну, становление и преобразования нашего государства.
Умерла старейшая жительница России Клавдии Гадючкиной из Ярославской области, ей было 114 лет
29 ноября в многоквартирном доме в Советском районе Самары произошло отравление угарным газом.
В регионе за неделю  произошло 47 техногенных пожаров
Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и 35-й годовщине начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье.
Первый Фестиваль казачьей культуры «Слава Богу, что мы – казаки!» состоялся в Самаре
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева дорогу от ул. Ташкентская до «Самара Арена» отремонтируют. 
Вячеслав Федорищев в Самаре провел оперативное совещание правительства
В понедельник, 1 декабря, в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были рассмотрены результаты и планы работы Единого института развития Самарской области (ЕИР).
В Самаре рассмотрели результаты работы Единого института развития Самарской области
Горячую линию проводят в рабочие дни специалисты Роспотребнадзора СО совместно с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии,
 С 24 ноября по 5 декабря в регионе работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Вячеслав Федорищев в Самаре провел оперативное совещание правительства

218
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева дорогу от ул. Ташкентская до «Самара Арена» отремонтируют. 

Сегодня, 1 декабря, в региональном правительстве прошло оперативное  совещание под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Первым вопросом повестки обсудили реализацию государственной региональной программы «Народный бюджет Самарской области». 

В 2025 году по поручению губернатора объем выделенных на программу средств увеличили в 2 раза, до 700 млн рублей. А также сокращена минимальная сумма обязательного софинансирования для юридических лиц с 7% до 6%, для физических лиц – с 7% до 3%. Увеличены максимальные гарантированные размеры средств из областного бюджета, на которые может рассчитывать каждое муниципальное образование. 

С докладом выступила заместитель министра внутренней политики Самарской области Мария Купцова. Она отметила, что в рамках государственной программы «Народный бюджет Самарской области» в 2025 году завершается реализация 283 инициатив во всех 10  городских округах и 139 городских и сельских поселениях. Реализация государственной программы Самарской области «Народный бюджет» ведется в плановом режиме и рассчитана до 2030 года. Она позволяет вовлечь активных жителей в непосредственную работу с властью. 

Прием заявок на 2026 год завершен. Глава региона поставил задачу  ускорить проведение конкурсной комиссии по отбору проектов, чтобы быстрее начать реализацию народных инициатив. 

«От этого зависит, когда будут доведены средства, когда будут расторгованы там, где это необходимо, проекты и так далее, по сути, физическое выполнение. «Народный бюджет» будет только развиваться, а дисциплина там должна быть более жесткая, с тем чтобы большее количество добрых дел успевали сделать и завершать не к концу года просто потому что нужно, а к сентябрю, когда площадками можно пользоваться», - сказал Вячеслав Федорищев.

Кроме того, Вячеслав Федорищев подчеркнул, что на 2027 год необходимо увеличить финансирование программы. «На «Народный бюджет» ставьте 1 млрд рублей в предварительных проектировках на 2027 год, которые мы будем обсуждать уже весной», - поручил губернатор заместителю председателя правительства – министру финансов Самарской области Ольге Собещанской.

Затем рассмотрели результаты и планы работы Единого института развития Самарской области (ЕИР). Единый институт развития Самарской области был создан в 2024 году на базе АО «Корпорация развития Самарской области». Его ключевая цель — стать центральным координатором деятельности региональных институтов развития бизнеса, оказывая поддержку в режиме «одного окна» как стартапам и микропредприятиям, так и крупным компаниям-инвесторам.

Институт призван обеспечивать сопровождение инвестиционных проектов, подбор и доведение комплекса мер поддержки, доступных на региональном и федеральном уровнях, адресно до каждого проекта. 

«Все направлено на то, чтобы повышать инвестустойчивость нашего региона», - подчеркнул губернатор. 

Доложил о результатах работы ЕИР и планах на 2026 год генеральный директор АО «Корпорация развития Самарской области» Иван Манаев. Так за время работы института подготовлена нормативная база для деятельности, проведен аудит деятельности 11 участников ЕИР, который позволил установить дублирование полномочий и функций между некоторыми институтами развития, а также выявить лучшие практики для дальнейшего тиражирования на все институты. Кроме того, создан медиацентр ЕИР Самарской области. На базе специализированной системы собраны сведения об инвестиционных проектах, которые реализуются в Самарской области и которые сопровождают организации, входящие в Единый институт развития региона. 

«В настоящее время в CRM-системе содержатся сведения обо всех параметрах, возможных проблемах и текущем этапе реализации по проектам, сопровождаемым Агентством по привлечению инвестиций, а также локализованным на территории особой экономической зоны «Тольятти» и на площадках индустриальных и логистических парков региона», - уточнил Иван Манаев. 

Глава региона поставил задачу через 2 недели представить отчет о конкретных реализованных проектах. «Помимо большой проделанной организационной работы, жителям должна быть видна «полезность» Единого института развития региона», - сказал губернатор.

Далее на оперативном совещании рассмотрели обращения граждан. Жители с. Жигули сообщили губернатору, что маршрут Тольятти-Большая Рязань сделали сезонным. Его заменили на 168 маршрут, у которого первый рейс в 09:00 утра, что делает невозможным своевременно добраться жителям до учебы и работы. Ситуацию на контроль взял министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов. Вопрос будет решен. 

К главе региона обратились жители г. Самары по вопросу состояния основной пешеходной дороги до стадиона «Солидарность Самара Арена». Они сообщили, что от трамвайной остановки на улице Ташкентской до стадиона пешком дойти невозможно, дорога вся в ямах. Губернатор поставил администрации города задачу  в кратчайшие сроки найти пути решения и предложить объем работ, который можно провести в самое ближайшее время, а  в следующем году провести полный ремонт дороги. 

Еще одним из вопросов от жителей прозвучала необходимость организовать школьный автобус в Сызрани в школе №2. Главе г. Сызрань даны соответствующие поручения.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

 

Теги: Акценты В центре внимания Самара

