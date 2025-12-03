Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»

Я нашел ошибку
Главные новости:
«Запрещено размещать украшения, которые могут помешать экстренной эвакуации или создать угрозу возгорания», — пояснил специалист.
Юрист: установка елки в подъезде грозит штрафом
Это связано с необходимостью проведения комплексной работы по его восстановлению — переход серьёзно пострадал в результате актов вандализма.
С 3 декабря надземный переход у поселка Мехзавод закрыт для проведения ремонта
С начала текущего года в регионе произошли 23 случая отправления людей угарным газом. Общее количество пострадавших составило 40 человек, включая 15 детей. Погибли, к сожалению, 6 человек.
МЧС СО: бытовой газ может нести опаснoсть
Первая партия воды поступит в поезда уже до конца текущего года. Планируется, что за год будет производиться порядка 100 тысяч 19-литровых емкостей.
В пассажирском вагонном депо Самары открыта собственная линия по производству бутилированной питьевой воды «Дорожная»
Чтобы защитить себя необходимо избегать случайных половых контактов, использовать барьерные средства контрацепции и регулярно проходить обследования.
Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья помогает выявить инфекции, передающиеся половым путём, на ранних стадиях
Современная система телефонного оповещения позволяет приглашать жителей в удобное для них время, что значительно повышает доступность и охват профилактических мероприятий.
В самарской поликлинике №14 внедрят новую систему обзвона пациентов для повышения эффективности диспансеризации
В мероприятии приняли участие 300 спортсменов из Самары, Сызрани, Отрадного, Кинель-Черкассов и Хворостянки.
В Самаре состоялся фестиваль аэробики «Волжский марафон»
В Ижевске состоялись всероссийские соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия. 
Анна Тимофеева из Самарской области выиграла всероссийские соревнования по пулевой стрельбе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.46
-0.24
EUR 89.85
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»

220
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 

3 декабря в «СамАрте» состоялось мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов. В ходе него были отмечены жители региона с ОВЗ, добившиеся успехов в различных сферах.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что Международный день инвалидов – это напоминанием о безграничных возможностях человека, о его стойкости перед трудностями: «В этот день мы по традиции чествуем тех, кто по праву считается примером жизнелюбия и огромной силы духа. Кто преодолел все страхи и сомнения, обрел непоколебимую веру в себя».

Во время торжественной церемонии именными премиями губернатора Самарской области для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей, воспитывающих двух и более детей-инвалидов награждены жители региона самых разных возрастов и профессий, с разными судьбами, но всех их объединяет активная жизненная позиция, целеустремленность и любовь к своей Родине.

«Сегодня здесь собрались именно такие люди. Вы осваиваете различные профессии, покоряете творческие вершины, совершенствуетесь в общественной и научной деятельности, достигаете спортивных высот», - сказал губернатор. 

Отметим, что в 2025 году спортсмены из Самарской области завоевали 336 медалей на всероссийских и международных соревнованиях по адаптивным видам спорта. А на 25-х летних Сурдлимпийских играх, завершившихся на прошлой неделе, самарские спортсмены завоевали 8 медалей, из них 5 золотых. 

Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 

«Вы обеспечиваете условия их реабилитации, социализации и жизнеустройства, создаете безбарьерную среду. Вы помогаете детям, взрослым, гражданам старшего поколения, защитникам Отечества.  Наша общая задача в тесном взаимодействии обеспечить полноправное участие всех жителей Самарской области в общественной жизни, сделать мир без барьеров во всех сферах деятельности. Это один из приоритетов Правительства Самарской области. Мы продолжаем работу в этом направлении», - подчеркнул Вячеслав Федорищев. 

Регион активно продвигает новые социальные сервисы и совершенствует многопрофильную реабилитационную помощь, развивает систему образования, расширяет возможности трудоустройства для людей с ограниченными возможностями здоровья.  Традиционными в регионе стали инклюзивные мероприятия, в том числе всероссийского и межрегионального масштаба.  Например, это балы, идея которых зародилась в Самарской области и теперь переросла в федеральный проект. Инклюзивный городок форума «Иволга» в этом году принял на своей площадке гостей из 18 регионов страны.  

Ежегодно зрителей радует специализированный театральный фестиваль «Созвездие». В регионе проводятся многочисленные спортивные соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отдельно глава региона отметил защитников Отечества: «Восхищаюсь нашими героями, которые храбро выполняли боевые задачи, отстаивали интересы Родины. Вернувшись домой, они продолжают трудиться во благо нашей земли, помогают другим, воспитывают молодое поколение, прославляют регион своими достижениями и талантами». 

Также были награждены победители и призеры чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
03 декабря 2025, 18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с... Политика
207
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева дорогу от ул. Ташкентская до «Самара Арена» отремонтируют. 
01 декабря 2025, 20:42
Вячеслав Федорищев в Самаре провел оперативное совещание правительства
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева дорогу от ул. Ташкентская до «Самара Арена» отремонтируют.  Политика
1575
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил расширить финансирование государственной региональной программы «Народный бюджет Самарской области».
01 декабря 2025, 19:21
По программе «Народный бюджет» в 2025 году будет реализовано более 280 проектов жителей Самарской области
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил расширить финансирование государственной региональной программы «Народный бюджет Самарской области». Политика
1656
В центре внимания
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
206
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
212
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
276
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
550
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
3 декабря 2025  10:44
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
281
Весь список