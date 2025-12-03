Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»

3 декабря в «СамАрте» состоялось мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов. В ходе него были отмечены жители региона с ОВЗ, добившиеся успехов в различных сферах.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что Международный день инвалидов – это напоминанием о безграничных возможностях человека, о его стойкости перед трудностями: «В этот день мы по традиции чествуем тех, кто по праву считается примером жизнелюбия и огромной силы духа. Кто преодолел все страхи и сомнения, обрел непоколебимую веру в себя».

Во время торжественной церемонии именными премиями губернатора Самарской области для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей, воспитывающих двух и более детей-инвалидов награждены жители региона самых разных возрастов и профессий, с разными судьбами, но всех их объединяет активная жизненная позиция, целеустремленность и любовь к своей Родине.

«Сегодня здесь собрались именно такие люди. Вы осваиваете различные профессии, покоряете творческие вершины, совершенствуетесь в общественной и научной деятельности, достигаете спортивных высот», - сказал губернатор.

Отметим, что в 2025 году спортсмены из Самарской области завоевали 336 медалей на всероссийских и международных соревнованиях по адаптивным видам спорта. А на 25-х летних Сурдлимпийских играх, завершившихся на прошлой неделе, самарские спортсмены завоевали 8 медалей, из них 5 золотых.

Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Вы обеспечиваете условия их реабилитации, социализации и жизнеустройства, создаете безбарьерную среду. Вы помогаете детям, взрослым, гражданам старшего поколения, защитникам Отечества. Наша общая задача в тесном взаимодействии обеспечить полноправное участие всех жителей Самарской области в общественной жизни, сделать мир без барьеров во всех сферах деятельности. Это один из приоритетов Правительства Самарской области. Мы продолжаем работу в этом направлении», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Регион активно продвигает новые социальные сервисы и совершенствует многопрофильную реабилитационную помощь, развивает систему образования, расширяет возможности трудоустройства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Традиционными в регионе стали инклюзивные мероприятия, в том числе всероссийского и межрегионального масштаба. Например, это балы, идея которых зародилась в Самарской области и теперь переросла в федеральный проект. Инклюзивный городок форума «Иволга» в этом году принял на своей площадке гостей из 18 регионов страны.

Ежегодно зрителей радует специализированный театральный фестиваль «Созвездие». В регионе проводятся многочисленные спортивные соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отдельно глава региона отметил защитников Отечества: «Восхищаюсь нашими героями, которые храбро выполняли боевые задачи, отстаивали интересы Родины. Вернувшись домой, они продолжают трудиться во благо нашей земли, помогают другим, воспитывают молодое поколение, прославляют регион своими достижениями и талантами».

Также были награждены победители и призеры чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Фото: пресс-служба правительства Самарской области