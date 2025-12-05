Я нашел ошибку
Главные новости:
Сообщаем адреса возможных отключений, жителей которых просят сделать запас воды.
«РКС-Самара» предупреждают жителей о возможном отключении воды из-за ремонтно-профилактических работ на предстоящей неделе
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
Более 100% от плана: вакцинацию прошли порядка 1,9 млн жителей, среди которых 403 тысячи — дети.
В минздраве СО подвели итоги прививочной кампании против гриппа
2823 контрольно-надзорных мероприятия без взаимодействия было проведено самарским Росреестром за 11 месяцев 2025 года на площади 78,8 тыс. га.
Росреестр СО: в Самаре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики
Эмблема ОП РФ появилась на телебашне неслучайно, этот ведущий институт гражданского общества играет важнейшую роль в развитии и поддержке добровольчества как социального движения страны.
В ночь на 5 декабря, в День добровольца, праздничной подсветкой озарилась самарская телебашня
Сотрудники МЧС СО напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Ночью и утром 6 декабря в губернии ожидается туман
В регионе действуют две ТОР – «Тольятти» и «Чапаевск», резидентам которых представлен комплекс мер поддержки и сопровождение на всех этапах реализации проектов.
ТОР региона предлагают инвесторам льготы и преференции
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими обнаружено и изъято более 350 граммов запрещённых веществ.
За прошедшие четыре дня в регионе задержано 18 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.97
-0.99
EUR 89.9
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

За прошедшие четыре дня в регионе задержано 18 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

146
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими обнаружено и изъято более 350 граммов запрещённых веществ.

Полиция регулярно выявляет случаи вовлечения граждан в незаконный оборот наркотиков — зачастую люди сами не осознают, во что ввязываются, поверив анонимным обещаниям «лёгкого заработка».

За прошедшие четыре дня на территории Самарской области задержано 18 подозреваемых в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими обнаружено и изъято более 350 граммов запрещённых веществ.

Так, в Ставропольском районе оперуполномоченными при попытке сбыть наркосодержащие растения задержан ранее не судимый безработный 60-летний местный житель.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что нашёл в интернете объявление, обещавшее хороший доход за выращивание запрещённых растений. Не взвесив последствий, он решил попробовать — заказал семена, купил оборудование, занялся выращиванием, а затем попытался распространить полученную продукцию.

Оперативные действия полиции прервали эту незаконную деятельность. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. По инкриминируемой ему статье действующим законодательством предусмотрены серьёзные санкции.

Полицейские напоминают: очень быстро «выгодное предложение» из сети может обернуться катастрофой. В Интернете можно найти объявления о «быстром и лёгком заработке» через выращивание или сбыт наркотиков, но за каждым таким предложением стоит не прибыль, а уголовное преследование.

Полиция призывает быть бдительными: не поддавайтесь на сомнительные предложения, какие бы заманчивые перспективы они ни сулили. Помните — любое участие в обороте запрещённых веществ влечёт тяжёлую уголовную ответственность. Если вы столкнулись с подобными объявлениями или заметили признаки незаконной деятельности, незамедлительно сообщайте в полицию.

Не стоит рисковать свободой и будущим ради мимолётной выгоды. Выбор законных путей заработка и осознанное отношение к собственной безопасности — это то, что защитит вас и ваших близких от необратимых последствий, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Также в этом году откроется единый диспетчерский пункт, который позволит распределять экстренные вызовы, в первую очередь оказание помощи больным с инфарктами и инсультами, а также пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
05 декабря 2025, 16:10
Прямая линия с губернатором: 22 новых автомобиля скорой медицинской помощи поступят в Самарскую область в первом полугодии 2026 года
Также в этом году откроется единый диспетчерский пункт, который позволит распределять экстренные вызовы, в первую очередь оказание помощи больным с инфарктами... Политика
18
Сообщаем адреса возможных отключений, жителей которых просят сделать запас воды.
05 декабря 2025, 16:00
«РКС-Самара» предупреждают жителей о возможном отключении воды из-за ремонтно-профилактических работ на предстоящей неделе
Сообщаем адреса возможных отключений, жителей которых просят сделать запас воды. ЖКХ
45
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
05 декабря 2025, 15:53
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей... Политика
71
В центре внимания
Также в этом году откроется единый диспетчерский пункт, который позволит распределять экстренные вызовы, в первую очередь оказание помощи больным с инфарктами и инсультами, а также пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
5 декабря 2025  16:10
Прямая линия с губернатором: 22 новых автомобиля скорой медицинской помощи поступят в Самарскую область в первом полугодии 2026 года
2
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
5 декабря 2025  15:53
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
66
Одним из вопросов стал ремонт и благоустройство Ракитовского шоссе: нет переходов, камер, опасная дорога как для водителей, так и для пешеходов.
5 декабря 2025  14:34
Прямая линия самарского губернатора: транспорт и ремонт дорог в числе ключевых
167
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Экономика Самарской области стабильна и растет»
5 декабря 2025  13:48
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Экономика Самарской области стабильна и растет»
174
День открытых дверей пройдет в Самарском университете им. Королёва
5 декабря 2025  13:44
День открытых дверей пройдет в Самарском университете им. Королёва
161
Весь список