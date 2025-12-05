За прошедшие четыре дня в регионе задержано 18 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

Полиция регулярно выявляет случаи вовлечения граждан в незаконный оборот наркотиков — зачастую люди сами не осознают, во что ввязываются, поверив анонимным обещаниям «лёгкого заработка».

За прошедшие четыре дня на территории Самарской области задержано 18 подозреваемых в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими обнаружено и изъято более 350 граммов запрещённых веществ.

Так, в Ставропольском районе оперуполномоченными при попытке сбыть наркосодержащие растения задержан ранее не судимый безработный 60-летний местный житель.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что нашёл в интернете объявление, обещавшее хороший доход за выращивание запрещённых растений. Не взвесив последствий, он решил попробовать — заказал семена, купил оборудование, занялся выращиванием, а затем попытался распространить полученную продукцию.

Оперативные действия полиции прервали эту незаконную деятельность. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. По инкриминируемой ему статье действующим законодательством предусмотрены серьёзные санкции.

Полицейские напоминают: очень быстро «выгодное предложение» из сети может обернуться катастрофой. В Интернете можно найти объявления о «быстром и лёгком заработке» через выращивание или сбыт наркотиков, но за каждым таким предложением стоит не прибыль, а уголовное преследование.

Полиция призывает быть бдительными: не поддавайтесь на сомнительные предложения, какие бы заманчивые перспективы они ни сулили. Помните — любое участие в обороте запрещённых веществ влечёт тяжёлую уголовную ответственность. Если вы столкнулись с подобными объявлениями или заметили признаки незаконной деятельности, незамедлительно сообщайте в полицию.

Не стоит рисковать свободой и будущим ради мимолётной выгоды. Выбор законных путей заработка и осознанное отношение к собственной безопасности — это то, что защитит вас и ваших близких от необратимых последствий, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО