Сегодня, 5 декабря, в 12:00 началась прямая линия с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Глава региона ответит на вопросы жителей региона и подведет предварительные итоги работы Правительства Самарской области за 2025 год. Уже поступило более 4000 обращений и вопросы продолжают поступать.

Сбор вопросов от жителей региона на прямую линию губернатора Вячеслава Федорищева будет доступен на протяжении всей прямой линии.

Жители региона могут направить свое обращение по телефону 8 (800) 505-63-63 (многоканальный), по почте pryamaya-linia-063@yandex.ru , в чат-бот в Telegram @gubernatorSO_pl_bot, в чат-бот национального мессенджера МАХ @vopros_samregion_bot, а также через платформу обратной связи по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/10903 и официальные сообщества в социальных сетях.

Трансляция доступна онлайн на официальных ресурсах Правительства Самарской области, в эфире телеканалов «Россия 24», «Самара 24», «Самара 450», «Тольятти 24», «Самара-ГИС», а также в эфире радиостанций «Радио России», «Самара 450».