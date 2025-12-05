Я нашел ошибку
Главные новости:
Сообщаем адреса возможных отключений, жителей которых просят сделать запас воды.
«РКС-Самара» предупреждают жителей о возможном отключении воды из-за ремонтно-профилактических работ на предстоящей неделе
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
Более 100% от плана: вакцинацию прошли порядка 1,9 млн жителей, среди которых 403 тысячи — дети.
В минздраве СО подвели итоги прививочной кампании против гриппа
2823 контрольно-надзорных мероприятия без взаимодействия было проведено самарским Росреестром за 11 месяцев 2025 года на площади 78,8 тыс. га.
Росреестр СО: в Самаре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики
Эмблема ОП РФ появилась на телебашне неслучайно, этот ведущий институт гражданского общества играет важнейшую роль в развитии и поддержке добровольчества как социального движения страны.
В ночь на 5 декабря, в День добровольца, праздничной подсветкой озарилась самарская телебашня
Сотрудники МЧС СО напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Ночью и утром 6 декабря в губернии ожидается туман
В регионе действуют две ТОР – «Тольятти» и «Чапаевск», резидентам которых представлен комплекс мер поддержки и сопровождение на всех этапах реализации проектов.
ТОР региона предлагают инвесторам льготы и преференции
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими обнаружено и изъято более 350 граммов запрещённых веществ.
За прошедшие четыре дня в регионе задержано 18 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
В минздраве СО подвели итоги прививочной кампании против гриппа

100
Более 100% от плана: вакцинацию прошли порядка 1,9 млн жителей, среди которых 403 тысячи — дети.

В министерстве здравоохранения Самарской области подвели итоги прививочной кампании против гриппа. Вакцинацию прошли порядка 1,9 млн жителей, среди которых 403 тысячи — дети.
«Благодаря эффективной работе первичного звена здравоохранения, выездным профилактическим мероприятиям и активности жителей мы перевыполнили план по вакцинации от гриппа. Выбор в пользу здоровья и защиты от тяжёлого течения гриппа сделали 60,7% от численности населения региона, - подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. - Достигнутый охват прививками поможет сформировать необходимую иммунную прослойку, предупредив широкое распространение инфекции». 
Специалисты напоминают, в сезон роста ОРВИ и предстоящие праздничные каникулы всем важно продолжать соблюдать меры инфекционной безопасности.  Среди них - личная гигиена, здоровый образ жизни и своевременное обращение за медицинской помощью при наличии симптомов инфекции.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

