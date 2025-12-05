В минздраве СО подвели итоги прививочной кампании против гриппа

В министерстве здравоохранения Самарской области подвели итоги прививочной кампании против гриппа. Вакцинацию прошли порядка 1,9 млн жителей, среди которых 403 тысячи — дети.

«Благодаря эффективной работе первичного звена здравоохранения, выездным профилактическим мероприятиям и активности жителей мы перевыполнили план по вакцинации от гриппа. Выбор в пользу здоровья и защиты от тяжёлого течения гриппа сделали 60,7% от численности населения региона, - подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. - Достигнутый охват прививками поможет сформировать необходимую иммунную прослойку, предупредив широкое распространение инфекции».

Специалисты напоминают, в сезон роста ОРВИ и предстоящие праздничные каникулы всем важно продолжать соблюдать меры инфекционной безопасности. Среди них - личная гигиена, здоровый образ жизни и своевременное обращение за медицинской помощью при наличии симптомов инфекции.

Фото: минздрав СО